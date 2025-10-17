Στα 268 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της εξισωτικής αποζημίωσης παραγωγών για το 2025

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα (15/10) στη Διαύγεια η τροποποιητική απόφαση σχετικά με το ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης έτους 2025 η οποία αναμένεται να πληρωθεί στους δικαιούχους έως το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/7) ανέρχεται πλέον σε 268.113.215,26 ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη χρηματοδότηση των δικαιούχων αγροτών σε περιοχές με γεωμορφολογικές και παραγωγικές δυσκολίες.

Ειδικότερα με τη νέα απόφαση της ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κας Αργυρώς Ζέρβα, τροποποιείται η υπ’ αριθ. 392353/12.12.2024 απόφαση ένταξης πράξεων στην Παρέμβαση Π.3-71 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023–2027.

Η τροποποίηση αφορά τις Δράσεις 1, 2 και 3 της Παρέμβασης, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχα: τις ορεινές περιοχές, τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός ορεινών), και τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα και σχετίζεται με την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης που προέκυψαν από τη 2η κατάταξη των παραγωγών για το έτος 2024.

