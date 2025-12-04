Στη Γαλλία το κρασί χωρίς αλκοόλ έχει περάσει από τάση σε «mainstream προϊόν»

Το 9% των Γαλλίδων δηλώνουν ότι καταναλώνουν κρασί χωρίς αλκοόλ, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του παραγωγού Moderato και του πρακτορείου Seeds (1.000 άτομα που ερωτήθηκαν από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου 2025, συμπεριλαμβανομένων 801 που κατανάλωσαν κρασιά ή/και ποτά χωρίς αλκοόλ τον τελευταίο χρόνο). Δεκατρία τοις εκατό έχουν καταναλώσει αφρώδη οίνο χωρίς αλκοόλ και 12% έχουν δοκιμάσει μη αλκοολούχο κρασί χωρίς αλκοόλ τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τους μισούς από τους ερωτηθέντες να δηλώνουν «προσωπικό ενδιαφέρον για το κρασί χωρίς αλκοόλ». Είτε σταθερά είτε αυξανόμενα, αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εδραίωση της κατανάλωσης οίνου χωρίς αλκοόλ, σύμφωνα με τον Sébastien Thomas, συνιδρυτή της Moderato, ο οποίος δήλωσε ότι «αυτή είναι η επικρατούσα τάση, που δείχνει ότι έχουμε μετακινηθεί από μια τάση σε μια σταθερά εδραιωμένη συμπεριφορά».

«Το κρασί χωρίς αλκοόλ δεν είναι πλέον ένα απλό υποκατάστατο: γίνεται μια συνειδητή επιλογή, που καθοδηγείται από την αναζήτηση της απόλαυσης, της ποιότητας και της ευεξίας»

Τονίζοντας ότι «τα ποσοστά αυξάνονται», ο παραγωγός οίνων χωρίς αλκοόλ πιστεύει ότι «έχουμε σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει μια απλή εξειδικευμένη αγορά, σε μια άλλη με πολύ σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό» (Η Moderato ανακοινώνει αύξηση πωλήσεων κατά 41% το 2025). Προσθέτει επίσης ότι «οι παράγοντες που εμποδίζουν την αγορά μειώνονται συνεχώς (το 26% των Γάλλων πιστεύει ότι τα καλά κρασιά δεν υπάρχουν χωρίς αλκοόλ, ποσοστό που μειώθηκε -3 μονάδες σε 3 χρόνια) και η διείσδυση αυξάνεται (το 57% των ατόμων ηλικίας 35-49 ετών ενδιαφέρονται για την κατανάλωση κρασιού χωρίς αλκοόλ) με την κατανάλωση να προσανατολίζεται στην ευχαρίστηση και την ευθυμία ενώ οι μισοί από όσους ενδιαφέρονται για κρασί χωρίς αλκοόλ προσδιορίζουν τα απεριτίφ και το δείπνο ως αφορμές για κατανάλωση. Η κοινότητα είναι πολύ μεγάλη», συνεχίζει ο Sébastien Thomas, σημειώνοντας ότι «η πρόκληση είναι σίγουρα η διατήρηση των πελατών, αλλά πάνω απ’ όλα η προσέλκυση νέων παρέχοντας υποστήριξη, προσφέροντας γευσιγνωσίες και συνεχίζοντας να βελτιώνουμε την ποιότητα των προϊόντων». «Το ευρωπαϊκό σχέδιο που επιτρέπει την εμπορική χρήση των όρων «κρασιά χωρίς αλκοόλ» και «0,0%» θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει την κατηγορία, να αποκτήσει ορατότητα και κατανόηση μεταξύ των καταναλωτών. «Ο στόχος θα ήταν να απλοποιηθεί και να προσφερθεί στους καταναλωτές μια σαφέστερη κατανόηση, ενώ παράλληλα θα αναδεικνύεται το αρχικό προϊόν», υποστηρίζει ο Sébastien Thomas».

Πηγή: keosoe.gr