Μεγάλη Βρετανία: Σημαντικό πλήγμα… στο +3,66% o ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά

Μετά από αρκετές διαδοχικές αυξήσεις και μια αναθεώρηση της μεθόδου υπολογισμού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που είχε ήδη αυξήσει το κόστος, ο τομέας των αλκοολούχων ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο ήλπιζε σε μια ανάπαυλα το 2026. Αυτό δεν θα συμβεί: η Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε να συνδέσει την αύξηση του φόρου με τον δείκτη τιμών λιανικής, το κύριο μέτρο του πληθωρισμού στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τον ΦΠΑ, θα αυξήσουν τις τιμές λιανικής κατά 11 πένες (12 σεντς) σε ένα μπουκάλι αφρώδους οίνου με 11% αλκοόλ, κατά 13 πένες (15 σεντς) σε ένα μπουκάλι κόκκινου οίνου με 13,5% αλκοόλ και κατά 39 πένες (44 σεντς) σε ένα μπουκάλι οινοπνευματωδών ποτών με 40% αλκοόλ.

Σωρευτικό αποτέλεσμα

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Συνδέσμου Εμπορίου Οίνου και Οινοπνευματωδών Ποτών (WSTA), όταν οι νέοι φόροι τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2026, η τιμή ενός μπουκαλιού κρασιού ή οινοπνευματωδών ποτών θα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν μία λίρα (1,14 €) μέσα σε ένα χρόνο, λόγω του συνδυασμένου αποτελέσματος των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ και του νέου φόρου συσκευασίας. «Τα μέλη μας εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από τις αυξήσεις φόρων που εισήχθησαν τον Φεβρουάριο, οι οποίες επιδεινώνονται από το πρόσθετο βάρος του νέου φόρου στο γυαλί, γνωστού ως EPR (Εκτεταμένη Ευθύνη Παραγωγού). Προσθέστε σε αυτό τις αυξήσεις στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, στον κατώτατο μισθό και στους φόρους στις επιχειρήσεις και δεν είναι περίεργο που οι παραγωγοί κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και ο ήδη αποδυναμωμένος τομέας επιτόπιας κατανάλωσης, αισθάνονται ότι δέχονται επανειλημμένες επιθέσεις», δήλωσε με απογοήτευση ο διευθυντής του συνδέσμου, Miles Beale.

Ο WSTA επισημαίνει επίσης ότι, παρά τις διαδοχικές αυτές αυξήσεις, τα φορολογικά έσοδα μειώνονται: «Το Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR) αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις προβλέψεις του προς τα κάτω». «Τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το αλκοόλ αναμένεται να μειωθούν το 2025/2026 κατά 700 εκατομμύρια λίρες σε σύγκριση με το 2024/2025 και κατά 1,1 δισεκατομμύριο λίρες σε σύγκριση με τις προβλέψεις τον Μάρτιο», επισημαίνει.

Πηγή: keosoe.gr