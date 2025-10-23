Στις 9 Νοεμβρίου, τα οινοποιεία των Δρόμων Κρασιού γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, τα οινοποιεία των Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας συμμετέχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού και σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί τους.

Οι επισκέπτες των οινοποιείων θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις αμπελοοινικές περιοχές της χώρας, να γνωρίσουν τους Έλληνες οινοπαραγωγούς, να απολαύσουν το τοπίο των πανέμορφων αμπελώνων, να ξεναγηθούν στους χώρους παραγωγής, ωρίμανσης και παλαίωσης των οίνων, να δοκιμάσουν νέες και παλαιωμένες σοδειές, αλλά και να ενημερωθούν για τα φρέσκα κρασιά του φετινού τρύγου που μόλις ολοκληρώθηκε.

Η Ημέρα Οινοτουρισμού θεσμοθετήθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Οινοτουρισμού και από το 2019 εορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο, κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου.

Στον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού συμμετέχουν όλες οι περιφερειακές ενώσεις οινοπαραγωγών της χώρας μας:

• Ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος»

• Ένωση «Οίνοι και Αποστάγματα Θεσσαλίας»

• Ένωση Οινοπαραγωγών Κεντρικής Ελλάδας

• Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Αττικής

• Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου

• Ένωση Οινοποιών Αμπελουργών Νήσων Αιγαίου

• Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης

Προγραμματίστε από τώρα την εκδρομή σας για την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τα οινοποιεία των οινοτουριστικών δικτύων, σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκεστε.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού είναι μια μοναδική ευκαιρία να μυηθείτε στον μαγευτικό κόσμο του κρασιού, να γνωρίσετε τη διαδικασία της οινοπαραγωγής και να απολαύσετε εξαιρετικά Επώνυμα Ελληνικά Κρασιά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα οινοποιεία κάθε περιοχής και τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί μπορείτε να βρείτε μέσω των Περιφερειακών Ενώσεων Οινοπαραγωγών: