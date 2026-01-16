Στο δίκτυο καστανοπαραγωγικών δήμων ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας

Στο δίκτυο αυτό, θα συμμετάσχει και ο δήμος της Βόρειας Κυνουρίας. Ο δήμος, συμμετείχε και σε τηλεδιάσκεψη εργασίας για τη δημιουργία του δικτύου. Στόχος είναι να στηριχθεί η καλλιέργεια της καστανιάς και η προσπάθεια των παραγωγών, στη δύσκολη αυτή εποχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου της περιοχής Γιώργου Καμπύλη, στη συνάντηση συμμετείχαν διάφοροι δήμοι, όπως αυτοί της Αγιάς, του Ολύμπου, των Τεμπών κλπ. Το δίκτυο, θα προσπαθήσει να στηρίξει την καλλιέργεια, να διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις, να προβάλει το κάστανο, να ανοιχτεί σε αγορές του εξωτερικού.

Έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις με την αγορά της Ιταλίας, καθώς και με δίκτυο δήμων της Ιταλίας, ώστε να ξεκινήσουν οι συνεργασίες. Ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας, εκτός του τουρισμού, έχει να επιδείξει και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα και για το λόγο αυτό, θα στηρίξει τη δημιουργία του δικτύου αυτού. Αρκετές περιοχές του Πάρνωνα, καλλιεργούν το κάστανο. Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, με αποτέλεσμα, η παραγωγή να είναι μικρή και να έχει κλονιστεί η καλλιέργεια.

Πηγή: ertnews.gr