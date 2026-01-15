ΟΠΕΚΕΠΕ -Εξεταστική: Καταθέτει ο Χαρ. Κασίμης,  πρώην ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (2015 έως 2019) Χαράλαμπος Κασίμης και Ομότιμος Καθηγητής του ΓΠΑ, καταθέτει αυτήν την ώρα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν στις αρμοδιότητές μου. Συνεργάστηκα όταν χρειάστηκε με τις διοικήσεις του οργανισμού. Θα τολμήσω να πω ότι η ανάληψη αυτής της θέσης ήταν ένα ραντεβού στα τυφλά. Παρέλαβα από τον κ. Μελά. Δεν είχα την παραμικρή ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που είχε αυτή η γραμματεία. Από την πλευρά μου όταν αποχώρησα παρέδωσα 25 σελίδες υπόμνημα και το οποίο σας καταθέτω.

Όταν ανέλαβα υπήρχαν εκκρεμότητες του Πυλώνα ΙΙ σε ό,τι αφορά στις πληρωμές. Το 2015 εξασφαλίσαμε την έγκριση του ΠΑΑ. Στο τέλος της θητείας μου καταφέραμε να προχωρήσαμε το ΠΑΑ, το θεσμικό πλαίσιο κλπ, ενεργοποιήσαμε το πρόγραμμα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κασίμης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ερωτηθείς από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη για το ζήτημα της τεχνικής λύσης ο κ. Κασίμης τόνισε: «η τεχνική λύση ήταν κάτι αναπόφευκτο. Υπήρξε πρόβλημα με την κατανομή των ενισχύσεων. Ήταν ένα θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Η δική μου άποψη είναι ότι η τεχνική λύση είναι μία πολιτική λύση. Εφαρμόστηκε για 1 χρόνο επί υπουργίας Καρασμάνη και συνεχίστηκε με τροποποίηση».