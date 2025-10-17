Στο ΦΕΚ οι Συνδεδεμένες, με αύξηση της ενίσχυσης ανά στρέμμα, για να προχωρήσει η πληρωμή τους

Στο ΦΕΚ ξεκίνησαν να δημοσιεύονται οι τροποποιητικές αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους μιας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων που αναμένεται να πάρουν σειρά προκειμένου να πληρωθούν.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά το ΥΠΠΑΤ:

Οι πληρωμή των Συνδεδεμένων ενισχύσεων αφορά 82.362 δικαιούχοι το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 14,54 εκατ. ευρώ ενώ 12.343 ΑΦΜ είναι δεσμευμένα για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά:

Καλαμπόκι: 52 ευρώ/στρ.

Πορτοκάλι: 40 ευρώ/στρ.

Σκληρό σιτάρι: 11,5 ευρώ/στρέμμα.

Ρύζι: 34,5 ευρώ/στρέμμα.

Ψυχανθή: 20,5 ευρώ/στρ.

Μήλα: 50 ευρώ/στρ.

Σπόροι-σποράς: 47 ευρώ/στρ.

Βιομηχανική ντομάτα: 50 ευρώ/στρ.