Στοιχεία-κόλαφος ΠΟΥ για Ισραήλ: 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα

Καταπέλτη για τους χειρισμούς -και τους προπαγανδιστικούς ισχυρισμούς- της κυβέρνησης Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα (τη στιγμή που ο ηγέτης του Ισραήλ σχεδιάζει να βάλει σε εφαρμογή το αποκρουστικό σχέδιο για πλήρη κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα χωρίς να υπολογίζει κανένα τίμημα σε ανθρώπινες ζωές) αποτελούν οι νέες δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Τον Ιούλιο, σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των πέντε ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ», ανέφερε ο επικεφαλής ΠΟΥ σήμερα, Πέμπτη (7/8), από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Γενεύη.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που παρέθεσε ο Γκεμπρεγέσους, τουλάχιστον 99 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 64 ενηλίκων και 35 παιδιών, μεταξύ των οποίων 29 είναι κάτω των 5 ετών, από την αρχή του έτους έως τις 29 Ιουλίου. «Αυτοί οι αριθμοί είναι πιθανώς υποτιμημένοι», ξεκαθαρίζει ο ίδιος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο τραγικός απολογισμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Γκεμπρεγέσους πρόσθεσε ότι οι εξάρσεις επιδημιών συνεχίζονται στη Γάζα λόγω του υπερπληθυσμού και της επιδείνωσης των συνθηκών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως «ανησυχητική». Σημείωσε, δε, ότι ο ΠΟΥ έχει βοηθήσει στην απομάκρυνση 7.522 ασθενών από τη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Ωστόσο, περισσότεροι από 14.800 ασθενείς εξακολουθούν να χρειάζονται επειγόντως ιατρική περίθαλψη.

«Άνθρωποι πεθαίνουν κατά την απεγνωσμένη αναζήτηση φαγητού»

«Άνθρωποι πεθαίνουν όχι μόνο από την πείνα και τις ασθένειες, αλλά και στην απεγνωσμένη αναζήτηση φαγητού», υπογράμμισε ο Γκεμπρεγέσους. «Από τις 27 Μαΐου, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 12.000 έχουν τραυματιστεί ενώ προσπαθούν να συλλέξουν τρόφιμα από σημεία διανομής», περιέγραψε.

Από τις 25 Ιουνίου, ο ΠΟΥ έχει παραδώσει 68 φορτία ιατρικών εφοδίων στη Γάζα, αλλά ο Γκεμπρεγιέσους τόνισε ότι αυτό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μερίδιο των συνολικών αναγκών που υπάρχουν.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή κατακραυγή για τον καταστροφικό του πόλεμο στη Γάζα, από την αρχή του οποίου (σ.σ. Οκτώβριος 2023) έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 61.000 άνθρωποι, ενώ η στρατιωτική επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων έχει ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα.