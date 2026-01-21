Στρατηγική επένδυση της Emil Frey στην P.J. Condellis

Σημαντική στρατηγική επένδυση στην ελληνική εταιρεία γεωργικών και επαγγελματικών μηχανημάτων P.J. Condellis S.A. πραγματοποιεί ο διεθνής Όμιλος Emil Frey, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην ελληνική αγορά. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται τον Απρίλιο του 2026, ενώ ο Γιάννης Εμμ. Κοντέλλης θα διατηρήσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διοίκηση της εταιρείας.

Η P.J. Condellis S.A., με ιστορία που ξεκινά το 1958, αποτελεί διαχρονικό πυλώνα της ελληνικής αγοράς στους τομείς των γεωργικών μηχανημάτων, των επαγγελματικών οχημάτων, των χωματουργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, καθώς και των λιπαντικών. Με ισχυρό χαρτοφυλάκιο διεθνών οίκων και βαθιά γνώση των αναγκών της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, η εταιρεία έχει οικοδομήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με παραγωγούς, επαγγελματίες και συνεργάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συνεργασία με τον Όμιλο Emil Frey βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως ο σεβασμός στον άνθρωπο, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η ποιότητα και η αξιοπιστία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τους δύο Ομίλους. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο αναπτυξιακό κεφάλαιο για την P.J. Condellis, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της εταιρικής της ταυτότητας, τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και τη σταθερότητα των συνεργασιών της στην ελληνική αγορά.

Ο Gerhard Schürmann, CEO του Ομίλου Emil Frey, δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία μας με την P.J. Condellis S.A. ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα και επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, των μεταφορών και των υποδομών. Πρόκειται για μια επένδυση που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις». Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνέχιση της ενεργού παρουσίας του Γιάννη Κοντέλλη στη διοίκηση της εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Εμμ. Κοντέλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της P.J. Condellis S.A., τόνισε: «Η στρατηγική αυτή συνεργασία διασφαλίζει τη μακροχρόνια συνέχεια της εταιρείας μας και δημιουργεί ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Με τον Όμιλο Emil Frey μοιραζόμαστε κοινό όραμα για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά».

Ο Γιάννης Καλλίγερος, επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα, ανέφερε: «Η P.J. Condellis S.A., με τη μακρά ιστορία και τη βαθιά γνώση της ελληνικής αγοράς, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τον Όμιλό μας. Ξεκινάμε μια κοινή πορεία με σεβασμό στο παρελθόν και ξεκάθαρη προσήλωση στο μέλλον».

Η επένδυση της Emil Frey στην P.J. Condellis S.A. αποτελεί, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στον πρωτογενή τομέα, με τους δύο Ομίλους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας για παραγωγούς, πελάτες και εργαζομένους.

Emil Frey: Μια οικογενειακή εταιρεία με παράδοση.

Ο Όμιλος Emil Frey, 100% οικογενειακής ιδιοκτησίας, ιδρύθηκε το 1924 στη Ζυρίχη της Ελβετίας από τον μηχανικό αυτοκινήτων Emil Frey. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών κινητικότητας στην Ευρώπη, διαθέτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και εξυπηρέτησης για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά μηχανήματα και μοτοσικλέτες, καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες χρηματοδότησης και logistics. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε παραδοσιακές αντιπροσωπείες και σύγχρονες, τεχνολογικά προηγμένες ψηφιακές πλατφόρμες πωλήσεων. Ο Όμιλος απασχολεί 25.000 εργαζομένους και πραγματοποιεί ετήσιες πωλήσεις άνω των 600.000 οχημάτων σε 20 ευρωπαϊκές χώρες.

Η ιστορία της P. J. Condellis S.A.

Η P. J. Condellis S.A. είναι μέλος του Ομίλου Κοντέλλη του οποίου οι καταβολές χρονολογούνται από το 1919, όταν ο Ιωάννης Κοντέλλης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να γίνει ο επίσημος αντιπρόσωπος της Ford. Αρχικά στη Μυτιλήνη και αργότερα στον Πειραιά και την Αθήνα, ιδρύοντας την εταιρεία Ι. Ε. Κοντέλλης Α.Ε.

Το 1953 δημιουργήθηκε ένα ειδικό τμήμα για την προώθηση των γεωργικών ελκυστήρων Ford, με επικεφαλής τον Παύλο Κοντέλλη, γιο του Ιωάννη. Στη συνέχεια, το 1958 ιδρύθηκε η Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. για την αποτελεσματική διαχείριση του αυξανόμενου όγκου πωλήσεων γεωργικών ελκυστήρων.

Συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές επιχειρήσεις του κλάδου των βαρέων και αγροτικών οχημάτων στην Ελλάδα, διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στις εισαγωγές, την εμπορία και την υποστήριξη επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων.

Σήμερα, η P. J. Condellis S.A. διατηρεί τέσσερις ξεχωριστούς κλάδους πωλήσεων: Γεωργικών Μηχανημάτων, Επαγγελματικών Οχημάτων, Χωματουργικών & Βιομηχανικών Μηχανημάτων και Λιπαντικών.

Με συνεχή παρουσία από το 1958 στον κλάδο των Χωματουργικών και Βιομηχανικών Μηχανημάτων και από το 1992 στον κλάδο των Επαγγελματικών Οχημάτων, η P. J. Condellis S.A. απολαμβάνει εξαιρετική φήμη διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς.