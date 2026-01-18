Βάσεις στις αχανείς αγορές των ΗΠΑ και Βραζιλίας απέκτησε τον τελευταίο χρόνο το Olive Legend Group, ο νεοσύστατος όμιλος ιδιοκτησίας Νίκου Καραμούζη και Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, που προέκυψε από τη συνένωση των Λατζιμάς, Lasitia και Olympic Green. Στόχος είναι -σε πρώτη φάση- να μπουν τα ελαιόλαδα «Oly» -το brand της ηλειακής Olympic Green- στα σούπερ-μάρκετ των δύο αυτών αγορών πέρα από τις όχθες του Ατλαντικού. Σε δεύτερη φάση, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ομίλου στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, ο κ. Αντωνόπουλος, είναι η αγορά ελαιώνων στην περιοχή Μεντόζα της Αργεντινής, προκειμένου να αποκτήσει παραγωγική βάση και στη Λατινική Αμερική. Το σχέδιο αυτό, βέβαια, θα υλοποιηθεί μόλις μπει σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Ήδη, πάντως, ο όμιλος έχει σημαντική παρουσία με το «Latzimas Gold» στη γερμανική αγορά, ενώ διερευνά τις προοπτικές τοποθέτησης του «Lasitia» ως premium προϊόντος στη Γαλλία. Συνολικά έχει παρουσία σε 27 χώρες.

Παραγωγική ικανότητα 20.000 τόνων και αποθηκευτική 5.000 τόνων

Αυτή τη στιγμή, ο όμιλος διαχειρίζεται 3.000 τόνους ελαιολάδου, διαθέτει παραγωγική ικανότητα στα δύο εργοστάσια στην Κρήτη, που υπερβαίνει τους 20.000 τόνους, αποθηκευτική δυνατότητα 5.000 τόνων και άμεση πρόσβαση σε περισσότερα από 35.000 ελαιόδεντρα. Η καθετοποιημένη αυτή δομή εξασφαλίζει σταθερότητα ποιότητας, πλήρη ιχνηλασιμότητα και επιχειρησιακή συνέχεια, ενώ ο όμιλος συμμορφώνεται με κορυφαία διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις, όπως BRC, IFS, FDA και BioHellas.

Ουσιαστικά, όπως είπε ο κ. Αντωνόπουλος, εάν τα δύο εργοστάσια λειτουργήσουν σε πλήρη δυναμικότητα, ο ενοποιημένος τζίρος μπορεί να εξαπλασιαστεί, με ελάχιστες επενδύσεις. Το θέμα είναι να βρεθούν οι αγορές. Ο Chief Commercial Officer του ομίλου, Χάρης Κόρδας, εμφανίστηκε αισιόδοξος λέγοντας ότι, παρά τις δύο προηγούμενες ελαιοκομικές περιόδους, όπου υπήρξε αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου, η κατανάλωσή του αυξάνεται διαρκώς επί μία εικοσαετία και αυτή η τάση θα διατηρηθεί. Με τον κ. Αντωνόπουλο να υπερθεματίζει: «Λάδι που να χύνεται (σ.σ. να πηγαίνει χαμένο) δεν υπάρχει».

Βέβαια, ο κ. Κόρδας πρόσθεσε ότι ο όμιλος έχει σκοπό να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα: «Στο εξωτερικό οι μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν για υπολείμματα ορυκτελαίων και φυτοφαρμάκων, κάτι που πολλοί Έλληνες παραγωγοί δεν προσέχουν, γι’ αυτό σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή αναπτύσσεται πρωτόκολλο βιοκαλλιέργειας, που θα παρακολουθεί την παραγωγή από το χωράφι μέχρι τη συσκευασία».

Τurn around story: Από ζημιές εκατομμυρίων σε κέρδη 1 εκατ. ευρώ

Το 2025, πρώτο χρόνο λειτουργίας της νέας δομής, ο όμιλος κατόρθωσε να έρθει στην κερδοφορία αυξάνοντας σημαντικά τον όγκο πωλήσεών του και το μερίδιο αγοράς, καθιστώντας τον έτσι ένα «turn around story» στην ελληνική παραγωγή. Αυτό επετεύχθη με την καθοριστική συμβολή της Τράπεζας Πειραιώς, όπως τόνισε ο κ. Καραμούζης. Ταυτόχρονα, η αύξηση του όγκου πωλήσεων επετεύχθη με την ολική επαναφορά των σημάτων Λατζιμάς και Lasitia στα ράφια της ελληνικής αγοράς.

Η αφετηρία του εγχειρήματος δεν ήταν εύκολη. «Η Λατζιμάς και η LASITIA ήταν εταιρείες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα πριν τη μετοχική μας επένδυση», εξήγησε ο κ. Καραμούζης. Το 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 18 εκατ. ευρώ -στα ίδια επίπεδα με το 2024- με αύξηση όγκου πωλήσεων άνω του 20%, ενώ το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) επέστρεψε σε θετικό έδαφος, στα 1 εκατ. ευρώ, από ενοποιημένες ζημιές 3 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας κατά 4 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Μετοχική σύνθεση

Η δημιουργία του The Olive Legend Group προέκυψε από τη συνεργασία του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap, πρόεδρος και ιδρυτής του οποίου είναι ο κ. Καραμούζης, πρώην τραπεζικό στέλεχος με θέσεις ευθύνης για πολλά χρόνια, και του ομίλου Inspiring Earth, υπό τον μετοχικό έλεγχο του κ. Αντωνόπουλου, πρώην CEO στην Intralot. Η Inspiring Earth έχει αναλάβει τη διοίκηση του νέου ομίλου.

Το SMERemediumCap κατέχει το 87,5% του Olive Legend Group και η Inspiring Earth το 12,5%. Το 82% της Λατζιμάς Α.Ε. ανήκει στην Olive Legend και το 18% στον προηγούμενο ιδιοκτήτη, Στέλιο Κοτζαμπασάκη, το 90% της Lasitia ανήκει στην Olive Legend και το 10% στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας ΑΕΣ και το 100% της Olympic Green ανήκει στην Olive Legend.

Από το «λάδι που δεν χύνεται» στη συγκέντρωση δυνάμεων

Για τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, η είσοδος στον αγροδιατροφικό τομέα δεν ήταν προσχεδιασμένη. «Με βρήκε το λάδι, δεν το βρήκα εγώ», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η απόφασή του να επενδύσει στο ελαιόλαδο βασίστηκε σε τρεις απλές, αλλά κρίσιμες διαπιστώσεις. Πρώτη και καθοριστική: «Δεν υπάρχει ούτε μία σταγόνα λάδι που να χύνεται κάθε χρόνο». Σε αντίθεση με άλλα νωπά αγροτικά προϊόντα, το ελαιόλαδο απορροφάται πλήρως από την αγορά, στοιχείο που το καθιστά δομικά ανθεκτικό.

Η δεύτερη αφορά τη φύση των ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων. Οικογενειακές, «νοικοκυρεμένες», με αυστηρό έλεγχο κόστους, αλλά με εγγενές ταβάνι ανάπτυξης. «Όσο φτάνει το χέρι του ιδιοκτήτη, τόσο μεγαλώνει η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα χρειάζεται corporate οργάνωση, κάτι που συχνά είναι ξένο και τρομακτικό», σημείωσε. Και εδώ, όπως είπε, έρχεται να απαντήσει το εγχείρημα του The Olive Legend Group: κεφάλαια, τεχνογνωσία μεγάλων οργανισμών και συγκέντρωση δυνάμεων.

Η τρίτη διαπίστωση είναι ίσως η πιο πολιτική: Τα αγροτικά προϊόντα έχουν χαμηλά περιθώρια κέρδους και μόνο ο όγκος και η κλίμακα μπορούν να τα καταστήσουν βιώσιμα σε διεθνές επίπεδο. «Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε το εξωτερικό με μικρές, διάσπαρτες μονάδες. Χρειαζόμαστε μεγάλους ομίλους», τόνισε.

«Ήταν εταιρείες που βρίσκονταν μισό μέτρο πριν από τον γκρεμό»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση του Νίκου Καραμούζη, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση που παρέλαβε το επενδυτικό σχήμα. «Ήταν εταιρείες που βρίσκονταν μισό μέτρο πριν από τον γκρεμό», ανέφερε, επισημαίνοντας τον ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς όχι απλώς ως χρηματοδότη, αλλά ως εταίρου εξυγίανσης.

Όπως είπε, η συμβολή της τράπεζας δεν περιορίστηκε στην παροχή κεφαλαίων, αλλά περιλάμβανε αναδιάρθρωση δανείων και ένα συνολικό σχέδιο επανεκκίνησης. «Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει να παίζουν οι τράπεζες: όχι να κλείνουν επιχειρήσεις, αλλά να δίνουν δεύτερες ευκαιρίες, όταν υπάρχει σοβαρό μάνατζμεντ και εξαγωγικό αφήγημα».

Γιατί το μέλλον δεν είναι στο χύμα

Κοινός τόπος στις παρεμβάσεις Καραμούζη και Αντωνόπουλου ήταν ότι η ελληνική αγορά δεν αρκεί. «Ο πληθυσμός μειώνεται κατά περίπου 500.000 άτομα ανά δεκαετία. Όποιος δεν είναι εξαγωγικός, δεν έχει μεγάλη τύχη», ειπώθηκε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έμφαση στα επώνυμα προϊόντα έναντι του χύμα δεν είναι ιδεολογική, αλλά καθαρά στρατηγική. Εκεί δημιουργείται η υπεραξία, εκεί μπορεί να στηριχθεί το marketing, εκεί χτίζεται μακροπρόθεσμη αξία. «Η αξία του ομίλου είναι τα brands», σημείωσε ο κ. Αντωνόπουλος, εξηγώντας ότι τα επόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν όχι σε εργοστάσια, αλλά σε μάρκετινγκ.

«Η Κορωνέικη είναι για το λάδι ό,τι είναι το Cabernet για το κρασί»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Χάρη Κόρδα στη δυναμική της Κορωνέικης ποικιλίας, που αποτελεί περίπου το 60% της ελληνικής παραγωγής. «Η Κορωνέικη είναι για το λάδι ό,τι είναι το Cabernet για το κρασί», ειπώθηκε, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της εκδήλωσης.

Όπως εξήγησε, οι Γάλλοι επικράτησαν παγκοσμίως στο κρασί όχι επειδή ήταν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί, αλλά επειδή διέδωσαν την ποικιλία τους. Αντίθετα, ποικιλίες όπως το Barolo έμειναν εγκλωβισμένες γεωγραφικά. Η Κορωνέικη, με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τη διάρκεια ζωής και την αναγνωρισιμότητά της, αποτελεί –κατά τον ίδιο– τη «driving force» για το ελληνικό ελαιόλαδο διεθνώς, ακόμη κι αν πλέον καλλιεργείται και εκτός Ελλάδας, όπως στην Τυνησία.

Αποθήκευση και χρηματιστηριακές τιμές

Σημαντική διάσταση της στρατηγικής του ομίλου αποτελεί η δυνατότητα αποθήκευσης. Σε μία αγορά όπου η Ισπανία λειτουργεί ως «άτυπο χρηματιστήριο» τιμών –«αν βρέξει ή χιονίσει εκεί, αλλάζουν οι τιμές παγκοσμίως»– η ικανότητα να αγοράζεις στις καλές χρονιές και να αποθηκεύεις είναι καθοριστική.

«Όποιος δεν έχει αποθήκες, θα αγοράσει spot και θα μπει μέσα», ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το περιβάλλον, οι έμποροι χωρίς υποδομές δυσκολεύονται να επιβιώσουν, ενώ η καθετοποίηση και η αποθήκευση λειτουργούν ως ασπίδα έναντι των έντονων διακυμάνσεων.

Από την τιμή στο brand

Μέχρι σήμερα, όπως παραδέχτηκαν τα στελέχη του ομίλου, οι εξαγωγές κερδίζονταν κυρίως με την τιμή. «Τώρα αρχίζουμε με το brand», ειπώθηκε με ειλικρίνεια. Η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε φθηνή, αλλά θεωρείται μονόδρομος, ειδικά σε αγορές όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, όπου το brand έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι στην Ευρώπη, όπου κυριαρχεί το private label.

Mercosur, Τυνησία και ο «επιτιθέμενος καουμπόι» Ντόναλντ Τραμπ

Ερωτηθείς για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur, ο κ. Αντωνόπουλος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ελαιόλαδο. Τα άμεσα οφέλη μπορεί να μην είναι θεαματικά, ωστόσο η μείωση δασμών εκτιμάται ότι θα διευρύνει συνολικά την αγορά, καθιστώντας το προϊόν φθηνότερο για τον καταναλωτή.

Παράλληλα, ανέδειξε την Τυνησία ως τον μεγάλο ανερχόμενο παίκτη στη Μεσόγειο, με ραγδαία αύξηση παραγωγής και ισχυρή στήριξη από την ΕΕ. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, ωστόσο, χαρακτήρισε τη συμφωνία Mercosur «ιστορική απάντηση» της Ευρώπης στον «επιτιθέμενο καουμπόι», φωτογραφίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν έχουμε όπλα, έχουμε λεφτά», είπε, εκτιμώντας ότι μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ θα χάσουν έδαφος στη Λατινική Αμερική.

Εκπαίδευση παραγωγών και καθαρότητα προϊόντος

Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων ήταν και η ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών καλλιέργειας και συγκομιδής. Υπολείμματα ορυκτελαίων και φυτοφαρμάκων αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για πολλές ελληνικές εξαγωγές, καθώς οι διεθνείς αλυσίδες είναι πλέον αμείλικτες στους ελέγχους.

Η συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης στοχεύει στη δημιουργία πρωτοκόλλου βιοκαλλιέργειας που θα παρακολουθεί την παραγωγή από το χωράφι έως τη συσκευασία, με στόχο όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και τη μείωση του κόστους μέσω καλύτερης οργάνωσης.

