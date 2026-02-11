Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συνεταιριστικών ΚΥΔ στη Θεσσαλονίκη, όπου συζητήθηκαν όλα τα καίρια ζητήματα

Τη Δευτέρα 9/2/2026 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωση συνεταιριστικών ΚΥΔ από περιοχές της Ηπείρου, της Ανατολικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του Έβρου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν όλα τα επίκαιρα ζητήματα των τελευταίων μηνών και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον αγροτικό τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των συνεταιριστικών ΚΥΔ και στη σχέση των συνεταιριστικών οργανώσεων με την εξυπηρέτηση των παραγωγών σε όλα τα επίπεδα.

Αναδείχθηκε η διαχρονική προσφορά των συνεταιρισμών στη διασφάλιση ενός αξιόπιστου και οικονομικά προσιτού ΟΣΔΕ, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και της ομαλής λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα, έγινε ουσιαστική συζήτηση για τις παθογένειες που παρατηρούνται σήμερα, τις αδυναμίες του συστήματος, καθώς και φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών που δημιουργούν στρεβλώσεις και υπονομεύουν την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη διαδικασία αυστηροποίησης της πιστοποίησης των ΚΥΔ, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, την ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης και την ομαλή και έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων προς τους παραγωγούς.

Τέλος, αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάληψη συντονισμένων και θεσμικών ενεργειών, ώστε το ΟΣΔΕ 2026 να ξεκινήσει με ορθό και οργανωμένο τρόπο, με τη συμβολή και τη στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων, προς όφελος των παραγωγών και της αγροτικής οικονομίας συνολικά.

Τα ΚΥΔ που συμμετείχαν: