Συλλαλητήριο στη Λέσβο – Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εφαρμόσιμα μέτρα στη διαχείριση του αφθώδους πυρετού

Συλλαλητήριο αγροτών και όλου του οικονομικού κύκλου της κτηνοτροφίας της Λέσβου πραγματοποιείται σήμερα στη Μυτιλήνη , στις 11.30 το πρωί στη ΓΓ Αιγαίου, καθώς έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα τόσο στη διαχείριση του προβλήματος του αφθώδους πυρετού, όσο και της βιωσιμότητας του κλάδου.

Τα μεγάλα τυροκομεία σταμάτησαν να παραλαμβάνουν γάλα δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες στους κτηνοτρόφους . Έχει οριστεί ως χώρος απόρριψης του γάλακτος ο κεντρικός ΧΥΤΑ, με σοβαρά όμως προβλήματα στις προϋποθέσεις μεταφοράς και απόρριψης του γάλακτος από όλο το νησί.

Η διαδικασία ιχνηλάτησης του νησιού καθυστερεί, οι κτηνίατροι που δρουν στο πεδίο είναι ελάχιστοι ενώ την ίδια ώρα υπάρχει καθυστέρηση στον έλεγχο των δειγμάτων από τα εργαστήρια του Υπουργείου. Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 25 θετικά κρούσματα σε έλεγχο σε πάνω από 300 μονάδες, ενώ εκκρεμούν δεκάδες απαντήσεις από τα εργαστήρια από δείγματα που έχουν σταλεί εδώ και μια εβδομάδα.

Δεν έχει υπάρξει μέριμνα για επιδότηση ζωοτροφών ή έγκαιρης αποζημίωσης κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα, όπως λένε, να αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας όχι μόνο των κοπαδιών, αλλά και των οικογενειών τους.

Τα τυροκομικά προϊόντα συσσωρεύονται στα ψυγεία των τυροκομείων, καθώς απαγορεύεται η διάθεσή τους εκτός νησιού, δημιουργώντας οικονομική «ασφυξία» στις επιχειρήσεις τυποποίησης, ενώ την ίδια ώρα καλούνται να πληρώσουν ρήτρες από τα συμβόλαια που σπάνε.

«Η κτηνοτροφία της Λέσβου δεν πεθαίνει από τον αφθώδη πυρετό, δολοφονείται από τη συνειδητή επιλογή της Κυβέρνησης να «περιχαρακώσει» το νησί, αφήνοντάς το χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, χωρίς προσωπικό, χωρίς σχέδιο για τον έλεγχο της ζωονόσου και την επόμενη ημέρα του κτηνοτρόφου» σημειώνει στο υπόμνημά της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου που αντιπαραθέτει τη διαχείριση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, όπου και τα τυροκομικά προϊόντα, υπό συγκεκριμένη διαδικασία, εξάγονται και οι κτηνοτρόφοι έλαβαν απευθείας αποζημιώσεις».

Στο συλλαλητήριο συμμετέχουν αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί από όλο το νησί καθώς και οι τυροκόμοι.

​«Η κινητοποίηση δεν αφορά μόνο τις τρέχουσες δυσκολίες, αλλά την ίδια την επιβίωση του τόπου μας. Κτηνοτροφία και τυροκομία στη Λέσβο είναι έννοιες αλληλένδετες, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της οικονομίας του νησιού μας. Αγωνιζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι τα τυροκομικά προϊόντα της Λέσβου θα συνεχίσουν να παράγονται με αξιοπρέπεια και ότι ο μόχθος του κτηνοτρόφου θα αμείβεται δίκαια» σημειώνει η Ένωση Τυροπαραγωγών.

Η Ομοσπονδία θα καταθέσει το υπόμνημα- καταγγελία στη ΓΓ Αιγαίου, προκειμένου να προωθηθεί στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης από το οποίο θα απαιτήσουν σήμερα απάντηση στα ζητήματα που θέτουν, όπως σημείωσε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Στρατής Κόμβος γραμματέας της Ομοσπονδίας.

«Είναι η απόλυτη κατάντια εν έτει 2026, οδηγείτε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου να χύνουν το γάλα τους στις χωματερές. Ενώ στην Κύπρο, παρά τα όποια προβλήματα, επιλέχθηκε η συνέχιση της μεταποίησης του γάλακτος με κατάλληλη θερμική επεξεργασία και της διοχέτευσης των προϊόντων όχι μόνο στην κυπριακή αλλά και στη διεθνή αγορά. Το γάλα στη φέτα και το λαδοτύρι υφίσταται θερμική επεξεργασία, ενώ τα προϊόντα αυτά ωριμάζουν από 2 έως 6 μήνες. Στερείται κάθε επιστημονικής λογικής ο αποκλεισμός τους, τη στιγμή που ο ιός επιβιώνει μόλις 1 μήνα στο εξωτερικό περιβάλλον», σημειώνει η Ομοσπονδία και ζητά:

1: Οργάνωση μονάδων για τη θερμική επεξεργασία του γάλακτος εντός των ζωνών καραντίνας και, στη συνέχεια, διάθεσή του και εκτός ζωνών με τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας.

2. Εμβολιασμός: Η Κύπρος προχώρησε σε προστατευτικό εμβολιασμό για τον έλεγχο της ζωονόσου, καθώς υπάρχουν ασφαλή εμβόλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

3. Δίνετε 8 εκατομμύρια στους μεταποιητές και τίποτα στον παραγωγό: Η απόφαση της 9ης Απριλίου 2026 (ΑΔΑ: ΕΩ1Ο4653ΠΓ-864) αποτελεί την απόλυτη πρόκληση. Δεσμεύετε 8.000.000€ για τα τυροκομεία μέσω De Minimis, την ίδια στιγμή αφήνεται το κτηνοτρόφο να πνίγεται στα χρέη.

Στην Κύπρο, η αναπλήρωση εισοδήματος δίνεται απευθείας στον κτηνοτρόφο.

Στη Λέσβο, αφήνετε τον παραγωγό στο έλεος των τυροκομείων με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα απευθείας στον κτηνοτρόφο εξαιτίας της κατάστασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία ευθύνεται η κυβέρνηση σας και όχι οι κτηνοτρόφοι.

Διεκδικούμε: Άμεση αναπλήρωση εισοδήματος στον ίδιο τον κτηνοτρόφο, με βάση το παραγόμενο γάλα και την τιμή που έπαιρνε πριν την κρίση (ή εναλλακτικά με βάση τα περυσινά τιμολόγια γάλακτος όπως δίνεται στην Κύπρο), σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η αβεβαιότητα στη παραλαβή γάλακτος. Αντίστοιχη κάλυψη του χαμένου εισοδήματος για τα σφάγια του Πάσχα, με βάση τις ποσότητες των περυσινών τιμολογίων και τις φετινές τιμές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επίσης, στην Κύπρο δίνονται στους κτηνοτρόφους άμεσες προκαταβολές αποζημίωσης έως 50.000€ και καλύπτεται σε μηνιαία βάση η απώλεια εισοδήματος. Στη Λέσβο, μας έχετε «κλειδώσει» χωρίς ούτε ένα ευρώ.

Διεκδικούμε:

Άμεση καταβολή προκαταβολών για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος.

Πλήρες «πάγωμα» οφειλών σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

4. Ανασύσταση Ζωικού Κεφαλαίου: Καταγγέλλουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη ανυπαρξία οποιασδήποτε πρόβλεψης για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου στο νησί μας. Στην Κύπρο, έχει ήδη εξαγγελθεί διαδικασία για την αντικατάσταση των ζώων και την επαναλειτουργία των μονάδων. Στη Λέσβο, το Υπουργείο σας περιορίζεται στις θανατώσεις, αφήνοντας τις στάνες άδειες και τους κτηνοτρόφους χωρίς κανένα μέλλον. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση, κανένα κονδύλι και καμία πρόβλεψη για το πώς και με τι χρήματα θα ξαναχτίσουμε τα κοπάδια μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα την εξαγγελία ολοκληρωμένου σχεδίου ανασύστασης των εκτροφών με 100% κρατική χρηματοδότηση και ελεγμένα ζώα, όπως επιτάσσει η ανάγκη για την επιβίωση του τόπου

Πηγή ertnews.gr