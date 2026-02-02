Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Σημαντικό εξαγωγικό «παράθυρο» για ελαιόλαδο, κρασί, οινοπνευματώδη και ακτινίδιο

Νέες προοπτικές για τον ευρωπαϊκό τομέα αγροδιατροφής, αλλά και την ελληνική παραγωγή, παρουσιάζονται από την ιστορική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, καθώς αυτή προβλέπει δραστική μείωση -των απαγορευτικών μέχρι σήμερα- δασμών, ανοίγοντας, ουσιαστικά, την πόρτα σε μία αγορά 1,45 δισ. καταναλωτών. Οι διαπραγματεύσεις για τη «μητέρα όλων των συμφωνιών», όπως χαρακτηρίστηκε η Συμφωνία, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, μετά από σχεδόν 20 χρόνια, και αυτή τώρα πρέπει να περάσει τα επόμενα στάδια για να φτάσει ως την τελική υπογραφή κι έπειτα στην επικύρωσή από τις δύο πλευρές. Πάντως, ήδη από αυτό το στάδιο, αποτελεί τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ μεταξύ της δεύτερης και τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, καθώς δημιουργεί μία ζώνη ελεύθερου εμπορίου 2 δισ. ανθρώπων με αμοιβαία οικονομικά οφέλη, η οποία έρχεται, μάλιστα, σε μία συγκυρία νέων γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και δασμολογικών απειλών που, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, διατυπώνονταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, οι ετήσιες συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ των δύο, ξεπερνούν τα 180 δισ. ευρώ, υποστηρίζοντας σχεδόν 800.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. «Η συμφωνία αναμένεται να διπλασιάσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών προς την Ινδία ως το 2032, μέσω της κατάργησης ή μείωσης δασμών στο 96,6% της αξίας τους, με τη συνολική εξοικονόμηση να υπολογίζεται στα περίπου 4 δις. ευρώ για τα ευρωπαϊκά προϊόντα» επισημαίνει.

Πέραν των τομέων της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μηχανημάτων, των χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, στους «κερδισμένους» από αυτό το ιστορικό deal, φαίνεται πως εντάσσεται κι ένας σημαντικός αριθμός αγροδιατροφικών προϊόντων, που είτε θα απολαύσουν μηδενισμό των δασμών είτε δραστική μείωση, ενώ προβλέπεται προστασία ευαίσθητων ευρωπαϊκών αγροτικών κλάδων και διατήρηση των αυστηρών κανόνων ασφάλειας και φυτοϋγείας για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές.

Τομείς με στρατηγικά οφέλη για την ελληνική παραγωγή

Ελαιόλαδο, κρασί, οινοπνευματώδη αλλά και φρούτα, όπως το ακτινίδιο, βρίσκονται μεταξύ των προϊόντων της ελληνικής παραγωγής που θα μπορούσαν να δουν σημαντικά εξαγωγικά οφέλη σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά -με αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα- στο πλαίσιο της συμφωνίας, με την ανάπτυξη των κατάλληλων, βέβαια, στρατηγικών.

Ιδιαίτερα για το ελαιόλαδο, προβλέπεται μηδενισμός των δασμών εντός πενταετίας από το 45% που φτάνουν σήμερα. Ενώ, για το κρασί, δασμοί της τάξεως του 150% θα μειωθούν στο 75% με την έναρξη ισχύος, φτάνοντας σταδιακά ως και το 20% και για τα οινοπνευματώδη θα περιοριστούν στο 40% από έως και 150% σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναλύει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Επιπλέον, αχλάδια και ακτινίδια, είναι μεταξύ των νωπών φρούτων που θα ενταχθούν σε ειδικές ποσοστώσεις με σημαντικά μειωμένους δασμούς, από 33% σε 10%.

Ιδιαίτερα ευνοϊκές, ακόμη, χαρακτηρίζονται οι ρυθμίσεις για τα ευρωπαϊκά επεξεργασμένα τρόφιμα, αφού προϊόντα όπως το ψωμί, τα αρτοσκευάσματα, η ζύμη, τα ζαχαρώδη και η σοκολάτα θα αποκτήσουν αδασμολόγητη πρόσβαση στην ινδική αγορά, όπως και οι χυμοί φρούτων.

Προστασία ευαίσθητων ευρωπαϊκών κλάδων

Η συμφωνία περιλαμβάνει σαφείς δικλίδες ασφαλείας για την πλήρη προστασία ευαίσθητων αγροτικών τομέων της ΕΕ, καθώς διατηρούνται οι δασμοί στις ινδικές εξαγωγές προϊόντων όπως το βοδινό κρέας, τα πουλερικά, το ρύζι, η ζάχαρη, το γάλα σε σκόνη και το μέλι, ενώ σε άλλα προϊόντα, όπως το αιγοπρόβειο κρέας, τα σταφύλια και τα ξερά κρεμμύδια, προβλέπονται «ρυθμιζόμενες» ποσοστώσεις. Ακόμη, ενσωματώνονται ρήτρες προστασίας για τη λήψη στοχευμένων μέτρων σε περίπτωση αποσταθεροποίησης ενός αγροτικού κλάδου λόγω αυξημένων εισαγωγών.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για ξεχωριστή συμφωνία σε ότι αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, η οποία αναμένεται να βοηθήσει παραδοσιακά και εμβληματικά ευρωπαϊκά προϊόντα να αυξήσουν πωλήσεις εξαλείφοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό.