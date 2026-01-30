Ακτή Ελεφαντοστού: Το κράτος αγοράζει τα απούλητα αποθέματα κακάο, για να βοηθήσει εκατ. παραγωγούς που δεν έχουν έσοδα

Το κράτος της Ακτής Ελεφαντοστού άρχισε να αγοράζει τα αποθέματα κακάο που έχουν συσσωρευτεί στους συνεταιρισμούς, ώστε να μπορέσουν να πληρωθούν οι παραγωγοί, καθώς ο τομέας αυτός διανύει σοβαρή κρίση, ανακοίνωσε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Η παραγωγή κακάο αντιπροσωπεύει το 14% του ΑΕΠ της χώρας, όμως εδώ και εβδομάδες ο τομέας αντιμετωπίζει κρίση, με επιβράδυνση των εξαγωγών λόγω των προβλημάτων ρευστότητας των αγοραστών και της μείωσης της τιμής παγκοσμίως, την ώρα που η Ακτή Ελεφαντοστού έχει ορίσει την τιμή σε ιστορικά πολύ υψηλά επίπεδα, στα 2.800 φράγκα (4,27 ευρώ) το κιλό.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους 5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν από το κακάο δεν έχουν κανένα έσοδο εδώ και μήνες. Οι περισσότεροι από τους αγρότες αυτούς ζούσαν ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το κράτος θα αγοράσει τα αποθέματα κακάο, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Καφέ Κακάο (CCC) και την ένωση παραγωγών (OIA). «Η επιχείρηση αυτή ξεκινά σήμερα και θα συνεχιστεί», είπε ο γενικός διευθυντής του CCC Ιβ Μπραχίμα Κονέ, σε συνέντευξη Τύπου στο Αμπιτζάν, σε ένα εργοστάσιο της δημόσιας εταιρείας Transcao. Πίσω του, τα πρώτα φορτηγά ξεφόρτωναν εκατοντάδες σάκους με κόκκους κακάο.

Το κράτος θα παίξει ρόλο μεσολαβητή, πληρώνοντας τους παραγωγούς και αναμένοντας ότι, σε δεύτερο χρόνο, οι εξαγωγείς θα αγοράσουν τα αποθέματα.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε τη διαβεβαίωσε ότι οι καλλιεργητές θα εισπράξουν την τιμή που έχει ορίσει η κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Κονέ.

Η κυβέρνηση υπολόγιζε την περασμένη εβδομάδα ότι τα απούλητα αποθέματα κακάο φτάνουν τους 130.000 τόνους. Το CCC δεν επιβεβαίωσε αυτήν την ποσότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ