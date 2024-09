Συνάντηση εργασίας για τις τεχνολογίες θερμοκηπίων στην Ελλάδα

Στον απόηχο του τριήμερου Παγκοσμίου Συνεδρίου για τις τεχνολογίες-εξοπλισμό και διαχείριση θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων (International Symposium on Protected Cultivation, Nettings and Screens for Mild Climates) που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από τις 23-26 Σεπτεμβρίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει συνάντηση εργασίας την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου (09.00-11.00) στο αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για να συζητήσουν προκλήσεις-δυνατότητες και ευκαιρίες εξάπλωσης των θερμοκηπίων στη χώρα μας.

Η συνάντηση θα περιλαμβάνει σύντομες παρουσιάσεις από τους Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριο Σάββα (Θρέψη και λίπανση των φυτών) και Θωμά Μπαρτζάνα (Κατασκευή, εξοπλισμός και διαχείριση περιβάλλοντος θερμοκηπίων) και στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με τις χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του θερμοκηπιακού κλάδου στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και συζήτηση σχετικά με τις κυριότερες προκλήσεις του κλάδου των θερμοκηπίων στην Ελλάδα και τις λύσεις-τεχνολογίες και εργαλεία που υπάρχουν και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.