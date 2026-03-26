Συνάντηση Κ. Τσιάρα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Εθνοσυνέλευσης της Ν. Κορέας, EohKiy-ku

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, Τροφίμων, Αγροτικών Υποθέσεων, Ωκεανών και Αλιείας της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Κορέας, EohKiy-ku, στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπογράμμισε τη σημασία της εξωστρέφειας για τον ελληνικό αγροτικό τομέα, καθώς και τη στρατηγική δημιουργίας νέων ευκαιριών για τους Έλληνες παραγωγούς.

Ο κ. EohKiy-ku εξέφρασε το ενδιαφέρον της κορεατικής πλευράς για την ελληνική παραγωγή, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και την ποιότητα των εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών για την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων και την άρση των εμποδίων στο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων.