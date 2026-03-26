Μπαράζ μετασεισμών στο Άγιο Όρος – Η εκτίμηση του Ευθύμη Λέκκα

Σειρά μετασεισμών έχει καταγραφεί στο Άγιο Όρος μετά την ισχυρή δόνηση των 4,9 Ρίχτερ. Τι εκτιμά ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Νέος σεισμός 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Άγιο Όρος. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης που έγινε στις 04:14, εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτική των Καρυών ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,5 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για ακόμη έναν μετασεισμό έπειτα από την ισχυρή δόνηση των 4,9 Ρίχτερ που καταγράφηκε στις 21:08, το βράδυ της Τρίτης, με επίκεντρο σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τις Καρυές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός τόσο στην Χαλκιδική όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σημειώθηκαν περιορισμένες ζημιές στις Μονές.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,4 Ρίχτερ.

Στις 21:33 σημειώθηκε και τέταρτος σεισμός 3,2 Ρίχτερ.

Ε. Λέκκας για σεισμούς στο Άγιο Όρος: “Δεν είχαμε καμία ένδειξη – Θέλει προσοχή”

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως ο ισχυρός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή που υπήρχε παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα που ξεκίνησε πριν 22 μήνες και τελείωσε τον περασμένο Σεπτέμβρη. «Χωρίς να έχουμε καμία ένδειξη, ξαφνικά είχαμε τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ. Θέλει προσοχή. Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας», ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Πηγή: news247.gr