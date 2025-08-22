Συνάντηση Τσιάρα με τον Ιταλό πρέσβη για συνεργασία στον πρωτογενή τομέα

Συνάντηση με τον πρέσβη της Ιταλίας Πάολο Κούκουλι είχε την Πέμπτη 21/8 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνος Τσιάρας, με τον οποίο είχε συνομιλίες για τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με την ιταλική πρεσβεία, κατά τη συνάντηση αναδείχθηκαν οι κοινές προτεραιότητες των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παραγωγών, των καλλιεργειών και των γεωγραφικών ενδείξεων, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό επίπεδο της διμερούς συνεργασίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία, ιδιαίτερα σε σχέση με τις απειλές που προέρχονται από ακραία φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία και οι πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ