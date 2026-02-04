ΣΣ ΚΑΠ: Συνεργασία ΥΠΑΑΤ με ΔOB για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στο βαμβάκι

Με τον Πρόεδρο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, Ευθύμη Φωτεινό, συναντήθηκε η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ήταν η εξειδίκευση της παρέμβασης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην καλλιέργεια του βαμβακιού, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητά της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τεχνικές παράμετροι της παρέμβασης, ζητήματα εφαρμοσιμότητας και πρακτικά θέματα που αφορούν τους παραγωγούς, καθώς και η συμβολή της οργανωμένης εκπροσώπησης του τομέα στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης του μέτρου.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συμφωνήθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μέσω επιπλέον συναντήσεων σε τεχνικό επίπεδο, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου της παρέμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη φιλοπεριβαλλοντική παρέμβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ έχει πρόσφατα προδημοσιευθεί και βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης, ενόψει της σχετικής πρόσκλησης που θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, εκ μέρους της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Γιαννάκος και ο επιστημονικός συνεργάτης Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.