Δέσμευση για de minimis και στο ρύζι έλαβαν οι αγρότες της Ημαθίας

Θετική ανταπόκριση και δέσμευση για την ένταξη του ρυζιού σε καθεστώς ενίσχυσης, πιθανότατα μέσω της διαδικασίας de minimis, έλαβαν εκπρόσωποι αγροτών της Ημαθίας σε πρόσφατή συνάντηση που είχαν στο ΥΠΑΑΤ, με τον υπουργό Κώστα Τσιάρα, παρουσία και του υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη που παρευρέθηκε, με την ιδιότητα του βουλευτή Ημαθίας.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τσαβδαρίδης σε ανακοίνωσή του στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο και αναλυτικότερα επισημαίνει ότι συζητήθηκαν:

1) Ζητήματα Πληρωμών και Κτηματολογίου: Τέθηκε το ζήτημα των εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από αναντιστοιχίες στους κωδικούς ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ κατά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ζήτημα που αφορά κυρίως μισθωμένα αγροτεμάχια. Από την πλευρά του Υπουργείου, παρουσιάστηκε ο οδικός χάρτης για την άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων, μέσω της επιτάχυνσης των διοικητικών αποφάσεων και των ελέγχων, ώστε να προχωρήσουν οι πιστώσεις το συντομότερο δυνατό.

2) Λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξετάστηκε διεξοδικά το αίτημα για το άνοιγμα της βάσης δεδομένων του Οργανισμού, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις στα eco-scheme, στην αναδιανεμητική ενίσχυση και στο καθεστώς των νέων αγροτών με τον Υπουργό να τονίζει πως εξετάζεται κάθε δυνατότητα τεχνικών παρεμβάσεων για τη θεραπεία σφαλμάτων, πάντα εντός του αυστηρού πλαισίου της νομιμότητας και των κοινοτικών κανονισμών.

3) Στήριξη Ορυζοπαραγωγής: Υπήρξε θετική ανταπόκριση και δέσμευση για την ένταξη του ρυζιού σε καθεστώς ενίσχυσης, πιθανότατα μέσω της διαδικασίας de minimis

4) Αποζημιώσεις (Παγετός & Βροχοπτώσεις): Όσον αφορά τις ζημιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες (μήλα, αχλάδια, ρόδια, κυδώνια) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ο προγραμματισμός για τις αποζημιώσεις στις ροδακινοκαλλιέργειες, βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού.

5) Το ζήτημα του συνιδιόκτητου δάσους Μελίκης – Νεοκάστρου.

Όπως δήλωσε , μεταξύ άλλων, ο κ. Τσαβδαρίδης «η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι αφουγκράζεται τα προβλήματα. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της ελληνικής υπαίθρου».