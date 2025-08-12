ΣΥΡΙΖΑ: «Ο Έβρος αξίζει και δικαιούται μια άλλη πολιτική για τον πρωτογενή τομέα»

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κομπορρημονεί για την υπογραφή των δύο πρώτων, από τα πέντε, αρδευτικών έργων ΣΔΙΤ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), αποσιωπώντας το πολλαπλάσιο κόστος, την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και τις χρεώσεις που θα φορτωθούν στους αγρότες, η ανομβρία και η παρατεταμένη ξηρασία, σε συνδυασμό με το φλέγον ζήτημα της συνδιαχείρισης των υδάτων του Άρδα με τη Βουλγαρία, προκαλούν απόγνωση στους καλλιεργητές της ΠΕ Έβρου, αφού καμία μέριμνα δεν υπήρξε για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων ταμίευσης εδώ και έξι χρόνια. Ο χαμηλός βαθμός υλοποίησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) αποδεικνύουν την αδιαφορία της κυβέρνησης για την περιοχή.

Για να αρδεύσει όμως κάποιος το πρώτο και βασικό που χρειάζεται είναι να υπάρχει νερό. Οι απαραίτητες υποδομές έμειναν στα χαρτιά, ενώ οι καθυστερήσεις και η αδράνεια έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση της διαθέσιμης ποσότητας νερού. Η πρόσφατη Κοινή Δήλωση μεταξύ Ελλάδας- Βουλγαρίας για παροχή νερού από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα για τα επόμενα πέντε χρόνια, παραμένει κενό γράμμα ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος, αφού οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί από το αρμόδιο ΥΠΕΝ ή τουλάχιστον, δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για την εφαρμογή της.

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναλίσκεται μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος με κενές ανακοινώσεις η Βουλγαρία και η Τουρκία έχουν προχωρήσει σε επιπλέον έργα ταμίευσης από τις πλευρές τους διασφαλίζοντας νερό για τους αγρότες τους. Μάλιστα, έγινε γνωστό από την τουρκική πλευρά ότι επετεύχθη συμφωνία μεταξύ τους ώστε η Βουλγαρία να αφήνει νερό στον ποταμό Έβρο απ’ ευθείας σε αυτόν απ’ την Μαρίτσα όπως τον ονομάζουν οι γείτονες και όχι από τον Άρδα. Οπότε σε Τυχερό, Φέρες και στο Πέπλο ελπίζουν πως το νερό αυτό θα φτάσει και στην περιοχή τους, ώστε να ξαναλειτουργήσουν οι αντλίες.

Για μια μόνιμη λύση απαιτούνται υποδομές ταμίευσης, βελτιώσεις στους καταθλιπτικούς αγωγούς, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επισκευές στο θυρόφραγμα του Θεραπειού, αλλά και αποκατάσταση των φραγμάτων Καλύβα και Κεφαλής που έχουν σοβαρές διαρροές λόγω έλλειψης συντήρησης. Η απουσία λειτουργικών υδρομετρικών συστημάτων επιτείνει τη δυσχέρεια διαχείρισης.

Σήμερα, η ολιγωρία και η αδράνεια της κυβέρνησης πληρώνονται με χαμένες σοδειές, εισοδηματική κατάρρευση και απόγνωση για χιλιάδες οικογένειες στον Έβρο. Από τον Ιούλιο οι αγρότες της περιοχής προειδοποιούν ότι δεν θα υπάρξει παραγωγή, αφού δεν υπάρχουν υποδομές. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ούτε σχέδιο, ούτε διαπραγματευτική ισχύς, ούτε διάθεση για λογοδοσία. Και ενώ η κυβέρνηση γνωρίζει την έκταση του προβλήματος, η απαξίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι παροιμιώδης: οι ερωτήσεις μας μένουν συστηματικά αναπάντητες από τα δύο επισπεύδοντα υπουργεία ΥΠΕΝ και ΥΠΕΞ- ίσως γιατί θεωρούν ότι η σιωπή είναι πολιτική θέση. Παρουσιάζουμε τον αναπάντητο κοινοβουλευτικό έλεγχο ως μνημείο κυβερνητικής αδιαφορίας και ειρωνείας προς τους πολίτες. Αν νομίζουν ότι με το να μην μιλούν θα γλιτώσουν την ευθύνη, γελιούνται.

Δεσμευόμαστε ότι θα επανέλθουμε και θα πιέσουμε κοινοβουλευτικά μέχρι να δοθούν απαντήσεις και να υλοποιηθούν οι λύσεις που δικαιούνται οι πολίτες του Έβρου:

· Η περιοχή να κηρυχθεί άμεσα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε οι πληττόμενοι αγρότες να λάβουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

· Οριστική, δεσμευτική συμφωνία με τη Βουλγαρία για τη ροή του Άρδα και του Έβρου, με πλήρη δημοσιοποίηση και διαφάνεια των τεχνικών όρων.

· Επίσπευση των κρίσιμων έργων με δημόσια χρηματοδότηση και ολοκληρωμένο σχέδιο υδάτινης στρατηγικής. Υπενθυμίζεται ότι το 2019, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε φροντίσει ώστε 31 μεγάλα αρδευτικά έργα σε όλη την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένου και του Έβρου) να είναι 100% χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους, δηλαδή δωρεάν για όλους τους αγρότες και φορολογούμενους και όχι με ΣΔΙΤ που θα επιβαρύνει αναπόφευκτα τον κρατικό προϋπολογισμό και με χρεώσεις τους αγρότες.

· Σεβασμό στη Βουλή με πλήρη και έγκαιρη απάντηση για τους πολίτες που αγωνιούν.

Οι εθνικιστικές και ψευτοπατριωτικές «κορώνες», υποσχέσεις και φιέστες της Κυβέρνησης της ΝΔ για τον Έβρο δεν αρκούν, δεν πείθουν πια τις Εβρίτισσες και τους Εβρίτες και δεν πρόκειται να φέρουν το πολύτιμο νερό. Ο Έβρος και η Θράκη χρειάζονται άμεσα μια νέα προοδευτική στρατηγική συνοχής και ανάπτυξης, με σεβασμό στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στην κοινωνία και με έναν βιώσιμο πρωτογενή τομέα στο επίκεντρο – και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εγγυάται την υλοποίησή της.