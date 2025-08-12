Θεσσαλία: Η περιφέρεια αναζητά και στηρίζει την ταυτότητά της στην κτηνοτροφία

Σε μια δύσκολη και κρίσιμη περίοδο για την κτηνοτροφία, λόγω της ευλογιάς και άλλων προβλημάτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιχειρεί να στηρίξει τον κλάδο, αλλά και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χρηματοδοτώντας έρευνες και έργα που στόχο έχουν την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. Συνολικά, 42 έργα εγκρίθηκαν, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 8 εκατομμυρίων από τη σχετική πρόσθεση της περιφέρειας.

Τέτοια έργα που αφορούν την κτηνοτροφία είναι τα εξής: Η διατήρηση και η ανάδειξη του γενετικού υλικού της σπάνιας αυτόχθονης Καραγκούνικης φυλής προβάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και η βελτίωση της ανθεκτικότητάς του στην κλιματική αλλαγή, η αξιολόγηση εγχώριων ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών σε πληγείσες από τον Daniel περιοχές της Θεσσαλίας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και διαχείριση γενετικών δεδομένων παραγωγικών ζώων (σ.σ. βασισμένη σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και στην τεχνολογία blockchain) για την ολιστική υποστήριξη της κτηνοτροφίας στη Θεσσαλία, η δημιουργία Κέντρου παρακολούθησης, αποτίμησης και διαχείρισης θερμικής καταπόνησης ζώων σε εντατικά συστήματα εκτροφής, αλλά και οι καινοτόμες προσεγγίσεις ανίχνευσης νοθείας για την προστασία και ενίσχυση της αυθεντικότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων ΠΟΠ της Θεσσαλίας, με έμφαση στη φέτα (FoodFACT).

Σχετικά με τη διατήρηση και την ανάδειξη του γενετικού υλικού της σπάνιας αυτόχθονης Καραγκούνικης φυλής προβάτων στην περιφέρεια, η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου, καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, Ειρήνη Βαλάση, δηλώνει στην «ΥΧ»: «Προσδοκώμενα οφέλη αποτελούν η διατήρηση και χρήση του γενετικού υλικού της φυλής για δεκαετίες, η διατήρηση πυρήνων γεννητόρων της φυλής, η ενδυνάμωση των προβατοτρόφων Καραγκούνικης φυλής μέσω της αύξησης του πληθυσμού και της παραγωγικότητας των Καραγκούνικων προβάτων, καθώς και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των ζώων σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Εξάλλου, η τράπεζα σπέρματος θα διατίθεται για διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης και μετά τη λήξη της πράξης, σε εκτροφές του Αγροτικού Συνεταιρισμού Προβατοτρόφων Καραγκούνικων Προβάτων, αλλά και σε άλλες εκτροφές».

Και συνεχίζει: «Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παραμείνει στο πλευρό των προβατοτρόφων του συνεταιρισμού και μετά την ολοκλήρωση του έργου, με την παροχή των υπηρεσιών της.

Το έργο αυτό υπογραμμίζει την καθοριστική αξία της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με δημόσιους και τοπικούς φορείς της περιοχής για τη βιώσιμη διαχείριση των αυτόχθονων φυλών υπό τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα σημαντικό εγχείρημα για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της οικονομίας της θεσσαλικής υπαίθρου».

Υπενθυμίζεται ότι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, σε εκδήλωση που είχε λάβει χώρα στην τελευταία έκθεση Αgrothessaly στη Λάρισα, είχε ανακοινώσει τη δημιουργία της νέας συνθετικής φυλής προβάτων, που θα βασιστεί στη θεσσαλική φυλή Καραγκούνικο, η οποία αποτελεί μία από τις καλύτερες ελληνικές φυλές, και στη φυλή Λακών, που αποτελεί την πλέον διαδεδομένη ξενική φυλή στις ελληνικές εκτροφές. Στόχος είναι να μη γίνονται εισαγωγές και να αποφεύγονται ζωονόσοι, όπως πέρυσι η πανώλη και φέτος η ευλογιά.