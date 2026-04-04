Τελετή παράδοσης – παραλαβής στο ΥΠΑΑΤ με την ανάληψη καθηκόντων της νέας πολιτικής ηγεσίας

Το μήνυμα ότι μέσα από την αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί και η αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου έστειλε ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, δίνοντας έμφαση σε τρία σημεία:

στην ολοκλήρωση του νέου συστήματος πληρωμών,

στην αντιμετώπιση των επιζωοτιών και

στην διασφάλιση και η ενεργοποίηση όλων των ευρωπαϊκών πόρων και η διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ.

Ο απερχόμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έκανε απολογισμό του έργου δίνοντας έμφαση στα προβλήματα που αντιμετώπισε με την κλιματική κρίση τις επιζωοτίες και την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι τα προβλήματα αντιμετωπίσθηκαν με λογική και ενσυναίσθηση του αντικτύπου τους στην κοινωνία αλλά και με απόλυση συνεργασία.

Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μακάριος Λαζαρίδης επισήμανε ότι η συνεργασία μας, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία.

Ο απερχόμενος υφυπουργός Χρήστος Κέλλας υπογράμμισε ότι πρωτογενής τομέας της χώρας μας χρειάζεται σταθερότητα, σχέδιο και συνέπεια, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ακολουθούν οι ομιλίες:

Ο νέος Υπουργός Αγροτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς είπε:

Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας την απερχόμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Με τον Κώστα Τσιάρα και τον Χρήστο Κέλλα γνωριζόμαστε όχι απλά εδώ και χρόνια, αλλά εδώ και δεκαετίες. Τους ξέρω από τα νιάτα μας, πολύ πριν μπούμε στην πολιτική ή μάλλον όταν μπαίναμε στη δημόσια ζωή. Τους έτυχε αυτή την περίοδο των τελευταίων 20 μηνών να διαχειριστούν μια ιστορική αποστολή. Θα έλεγα να διαχειριστούν την τέλεια καταιγίδα. Γιατί πάνω από αυτό το Υπουργείο συναντήθηκαν τρεις μεγάλες κρίσεις: Η κρίση των πληρωμών που έθετε την ανάγκη για τη μετάβαση στο νέο σύστημα, οι νόσοι των ζώων και φυσικά η κλιματική αλλαγή.

Και θέλω να πω, ξεκινώντας και αποχαιρετώντας τους ότι τα κατάφεραν. Κατάφεραν να διαχειριστούν αυτή την τέλεια καταιγίδα με εντιμότητα, με επάρκεια και πιστεύω ότι επιστρέφουν σήμερα στις εκλογικές τους περιφέρειες με το κεφάλι ψηλά, όπως είχαν το κεφάλι ψηλά όταν ήρθαν.

Έρχομαι λοιπόν μαζί με τον Μακάριο Λαζαρίδη να πατήσουμε πάνω σε αυτό το γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί μας. Ένα σανίδι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα. Για τα οποία επόμενα βήματα η ευθύνη θα είναι δική μας. Το πρώτο από αυτά τα βήματα είναι, φυσικά, να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο σύστημα πληρωμών, ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε και όπως δεσμευτήκαμε με την πολύτιμη συνεργασία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη και του προέδρου της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Νομίζω ότι αυτό είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Δίπλα σ αυτό, επόμενο βήμα είναι να δοθούν λύσεις επαρκείς και ικανοποιητικές, που θα σέβονται τις Αρχές της προάσπισης της δημόσιας υγείας των πολιτών και φυσικά την τήρηση του νόμου στην ελληνική κτηνοτροφία σχετικά με τις επιζωοτίες. Ο Μακάριος Λαζαρίδης θα έχει τον ιδιαίτερο λόγο και την ιδιαίτερη ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ολοένα και πιο απαιτητικό σύνθετο πρόβλημα.

Το δεύτερο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πόρο και κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας σε εθνικό ή και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας. Η συγκυρία είναι καλή, οι πλανήτες στοιχίζονται στη σωστή τροχιά, βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την περίοδο 2028 2034. Και βρισκόμαστε στην περίοδο, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ακουμπήσει και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα αποφασιστούν οι νέοι κανονισμοί, βάσει των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι. Είναι μια μεγάλη, λοιπόν, ευκαιρία αυτή η συγκυρία, όπως σωστά το είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάψει αυτό το υπουργείο να είναι απλώς ένα υπουργείο πληρωμών, αλλά να γίνει το εφαλτήριο, ο καταλύτης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα. Και προσωπικά θα ήθελα να το πω δημόσια, ότι είμαι αποφασισμένος να σηκώσω κάθε πέτρα για να βρω τι χρειαζόμαστε, έτσι ώστε η φωνή της χώρας και της ελληνικής Γεωργίας να ακουστεί δυνατά εκεί που πρέπει, στις Βρυξέλλες και όπου θα αποφασιστούν αυτά τα κρίσιμα για την χώρα μας θέματα.

Φίλες και φίλοι, κύριοι Υπουργοί, πιστεύω ότι αν πετύχουμε αυτή τη συνολική αναδιάταξη της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα, θα έχουμε και μια άλλη ευκαιρία: να γίνει αυτή η αναδιάταξη η μαγιά για την αναζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου συνολικά. Και εδώ έχουμε μια ευκαιρία να σταματήσουμε τον μαρασμό της υπαίθρου, να δώσουμε ζωή στις πόλεις της περιφέρειας και στα χωριά μας. Και αυτό δεν θα γίνει παρά μόνο αν η ελληνική Γεωργία πατήσει γερά στα πόδια της και αναδιαταχθεί σε σωστές βάσεις.

Το λέω γιατί πολλές φορές με πονάει να βλέπω ότι αυτό το πείραμα της αναζωογόνησης της περιφέρειας έχει πετύχει σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι εμείς ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει σε όλη του την έκταση, πρέπει να το πετύχουμε τώρα.

Κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι προσωπικά έχω πλήρη συνείδηση της μεγάλης ευθύνης που αναλαμβάνω στην τωρινή συγκυρία. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν ότι δεν ξέφυγα και δεν απέφυγα ποτέ τις δυσκολίες. Έζησα και χειρίστηκα πολλές τέτοιες κρίσεις τα περασμένα χρόνια, ίσως και κρίσεις που ρίσκαραν το μέλλον της χώρας, αλλά ακόμα και σε αυτές τις μαύρες στιγμές είχα πάντα την πίστη στην ικανότητα της χώρας, της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ελλάδας να τα καταφέρει. Και την ίδια αισιοδοξία έχω και για αυτή την προσπάθεια που ξεκινάμε σήμερα. Δεν υπόσχομαι θαύματα, αλλά δεσμεύομαι για πολύ δουλειά και αυτό πιστέψτε με δεν το βλέπω ως μια κυβερνητική ή κομματική ευθύνη. Το βλέπω ως ένα μεγάλο συλλογικό εθνικό καθήκον.

Και σ’ αυτό θα αφιερώσω τις δυνάμεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο απερχόμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, είπε:

Θέλω να καλωσορίσω και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία στον αγαπητό φίλο από παλιά, τον Μαργαρίτη Σχοινά και βεβαίως στο νέο Υφυπουργό, ΜακάριοΛαζαρίδη, με τον οποίο συνδεόμαστε επίσης από πολύ παλιά. Όπως γνωρίζετε, σε αυτές τις περιπτώσεις συνηθίζουμε να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό όλης της προηγούμενης περιόδου και να μεταφέρουμε τα δεδομένα και τις προκλήσεις που υπάρχουν στο νέο υπουργό.

Φαντάζομαι να γνωρίζετε όλοι σας ότι τους τελευταίους 20 μήνες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρέθηκε αντιμέτωπο με μια σειρά δυσκολιών και με μια σειρά προκλήσεων. Προκλήσεις οι οποίες αφορούσαν στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, στην ένταση με την οποία οι επιζωοτίες κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κτηνοτροφίας, αλλά βεβαίως και σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά στην ίδια τη λειτουργία ενός κρίσιμου για το υπουργείο οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από το 2024 αντιμετωπίσαμε μια σειρά εξελίξεων που αφορά στις επιζωοτίες, αντιμετωπίζοντας πρώτα την πανώλη, που ήταν μια νόσος που καταφέραμε να την εκριζώσουμε μέσα σε σχεδόν ένα μήνα, αλλά βεβαίως και την ευλογιά, η οποία ακόμη και μέχρι τώρα ενδημεί και δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο ζωικό κεφάλαιο της χώρας. Τελευταία, δυστυχώς, είχαμε και την εμφάνιση ενός ακόμη λοιμώδους νοσήματος που είναι ο αφθώδους πυρετός, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί με όλα τα μέτρα και με όλα εκείνα τα οποία οφείλουμε να κάνουμε ως πολιτεία, προκειμένου να μη βάλουμε σε διακινδύνευση το ζωικό μας κεφάλαιο.

Παράλληλα, από το 2024 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Είχαμε την τεράστια ξηρασία το καλοκαίρι του 2024. Γι’ αυτό το λόγο, ενεργοποιήσαμε για πρώτη φορά ενωσιακούς πόρους, προκειμένου να στηρίξουμε τον αγροτικό κόσμο.

Ταυτόχρονα, επιχειρήσαμε να απαντήσουμε σε ζητήματα τα οποία αφορούσαν σε πραγματικές ανάγκες και σε πραγματικά αιτήματα των τοπικών κοινωνιών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προγράμματα, τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή από τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων. Όπως για παράδειγμα, η πρόσκληση για τα θερμοκήπια, η πρόσκληση για την αγροτική οδοποιία, η πρόσκληση για τα μεγάλα αρδευτικά έργα.

Είναι, νομίζω επιλογές, στρατηγικές επιλογές, οι οποίες στηρίζουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Και πιστεύουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών θα ενισχύσει τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Από κει και πέρα υπήρχε το τεράστιο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεγάλη μεταρρύθμιση που οφείλαμε να κάνουμε, με τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ, μιας και πλέον δεν υπήρχε περιθώριο να αφήσουμε παθογένειες ή προβλήματα, όπως αυτά που καταγράφονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε διαφορετική περίπτωση, να επαναλαμβάνονται και να δημιουργούν αμφιβολία και αμφισβήτηση στον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργανισμού. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή, από τον Σεπτέμβριο του 2024, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμφωνήσαμε σε ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να κρατήσουμε την βιωσιμότητα του Οργανισμού και να του δώσουμε την επάρκεια και τη δυνατότητα προκειμένου να έχει συνέχεια έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάμε, προφανώς για το λεγόμενο ActionPlan 1 και από πέρυσι το φθινόπωρο, με την ουσιαστική συμβολή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη υλοποιείτε το ActionPlan 2 που αφορά σε άλλου είδους ζητήματα, κυρίως σε θέματα ελέγχων, προκειμένου να μην υπάρχουν ούτε αμφιβολίες, ούτε πολύ περισσότερο να αμφισβητείται η διαφάνεια και η δικαιοσύνη με την οποία οφείλει να λειτουργεί ο συγκεκριμένος οργανισμός.

Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια σειρά πολλών και μεγάλων προκλήσεων που αφορούσαν σε πολλά ζητήματα. Ωστόσο, η πεποίθησή μας είναι, μιας και αυτή η προσπάθεια έγινε από όλους, τόσο με τον απερχόμενο από το Υπουργείο Υφυπουργό, τον Χρήστο Κέλλα, όσο βεβαίως και με το Γιάννη Ανδριανό, αλλά και με τους τρεις Γενικούς Γραμματείς, με τους οποίους κάναμε έναν πολύ μεγάλο αγώνα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να κρατήσουμε ουσιαστικά ζωντανή αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά του Υπουργείου επιχειρήσαμε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αφορούσαν κυρίως τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες αγρότες και τους Έλληνες κτηνοτρόφους.

Είναι, όμως, νομίζω πολύ θετικό το γεγονός ότι στο Υπουργείο έρχεται ένας άνθρωπος με ευρωπαϊκή- τεχνοκρατική γνώση. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα μεταφέρεται κυρίως σε ένα πεδίο που αφορά στον τρόπο με τον οποίον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφενός μεν θα αξιοποιήσει το νέο προγραμματικό πλαίσιο, τη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά βεβαίως και να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα, τα οποία εμφατικά τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι’ αυτό και πιστεύω, αγαπητέ Μαργαρίτη, ότι η παρουσία σου εδώ θα δώσει πραγματικά την κατεύθυνση που χρειάζεται ο ελληνικός πρωτογενής τομέας και θα μπορέσεις μαζί με τους δύο υφυπουργούς, με τον Γιάννη Ανδριανό, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, με τη δική σας παρουσία και το δικό σας στίγμα να δώσετε λύσεις, να δώσετε απαντήσεις, να δώσετε κατευθύνσεις στα πολλά και μεγάλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Προσωπικά πιστεύω ότι αυτούς τους 20 μήνες κάναμε μια τεράστια προσπάθεια όλοι μας. Όχι μόνο γιατί υπήρχαν αυτές οι μεγάλες προκλήσεις ή αυτά τα μεγάλα προβλήματα, αλλά γιατί επιχειρήσαμε να αντιμετωπίσουμε κάθε ζήτημα ξεχωριστά με την απαραίτητη λογική αλλά και την προσέγγιση της ενσυναίσθησης σε όλα τα ζητήματα τα οποία ετέθησαν και απασχολούσαν τους Έλληνες παραγωγούς και τον ελληνικό πρωτογενή τομέα.

Συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια ήταν και οι Πρόεδροι των Οργανισμών, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και νομίζω ότι αυτό είναι μια παρακαταθήκη του του γεγονότος ότι όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται, μπορούν να λύνουν και προβλήματα, μπορούν πραγματικά να προχωράνε και όλα τα ζητήματα τα οποία πολλές φορές είναι πραγματική ανάγκη, είτε για μικρό αριθμό είτε για μεγάλο αριθμό ανθρώπων.

Με αυτές τις σκέψεις να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου πραγματικά καλή και μεγάλη επιτυχία. Να καταφέρετε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα και τα οποία συνιστούν προκλήσεις και για το παρόν αλλά προφανώς και για το μέλλον, να τα αντιμετωπίσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και να έχουμε ουσιαστικά έναν ελληνικό πρωτογενή τομέα με ανθεκτικότητα, με βιωσιμότητα για τα πολλά επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.

Ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης είπε:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.

Θα ήθελα να ξεκινήσω, εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου τη θέση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Είναι για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη και δεσμεύομαι ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιώσω αυτή την εμπιστοσύνη.

Ταυτόχρονα, θέλω να δικαιώσω και όλους τους συμπολίτες μου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που με εμπιστεύονται από το 2019 και να συνεχίσω να τους υπηρετώ με τον ίδιο ζήλο και αφοσίωση, όπως μέχρι τώρα.

Έρχομαι σε ένα υπουργείο του οποίου η πολιτική ηγεσία, με την μέχρι τώρα σύνθεσή της, έχει καταβάλει εξαιρετική προσπάθεια και έχει πετύχει πολλά. Θέλω να συγχαρώ τον απερχόμενο υπουργό και φίλο, Κώστα Τσιάρα, για το έργο του και για τη συμβολή του στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας χώρα, καθώς και τον απερχόμενο υφυπουργό, Χρήστο Κέλλαγια την προσφορά του.

Οι συνθήκες που λειτούργησαν δεν ήταν οι πιο ιδανικές, τα εμπόδια, αλλά και τα χτυπήματα «κάτω από τη μέση πολλά», ωστόσο αποχωρούν ως επιτυχημένοι. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να αποχωρείς και εκφράζω την εκτίμησή μου για την αφοσίωση και τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά με την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εγώ από την πλευρά μου δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω την εξαιρετική δουλειά των συναδέλφων και θέλω να γνωρίζετε όλοι ότι η πόρτα του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους σας.

Είμαι εδώ -σε μια δύσκολη στιγμή για τον αγροτικό τομέα- για να σας ακούσω, να σας αφουγκραστώ και να με συμβουλέψετε. Η συνεργασία μας, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη είναι τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία.

Ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς και δύσβατος, οι προκλήσειςμεγάλες με δεδομένα κυρίως τα νοσήματα των ζώων, ωστόσο θαπροσπαθήσουμε με σκληρή δουλειά, επιμονή και χαμηλά το κεφάλι. Κάθε μικρό ή μεγαλύτερο βήμα προς τα εμπρός, μετράει.

Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον φίλο μου Κώστα και βεβαίως τον Χρήστο, οι οποίοι εργάστηκαν άοκνα για να αντιμετωπίσουν χρόνιες και διακομματικές παθογένειες και να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσουμε το έργο τους.

Ο απερχόμενος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας είπε:

Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες και τις σκέψεις μου για αυτά τα δύο χρόνια μιας ιδιαίτερα απαιτητικής διαδρομής.

Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκηγια την τιμή και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, αναθέτοντάς μου την ευθύνη της θέσης του Υφυπουργού. Ήταν μια περίοδος γεμάτη προκλήσεις, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις, σε ένα από τα πιο κρίσιμα υπουργεία για την ελληνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας για την άψογη συνεργασία που είχαμε αυτά τα δύο χρόνια. Από την πρώτη στιγμή κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με έντονες πιέσεις στον πρωτογενή τομέα, επιζωοτίες που δοκίμασαν τις αντοχές του κτηνοτροφικού κόσμου, αλλά και την ανάγκη για προώθηση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, όπως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στηρίξαμε ουσιαστικά τον αγροτικό κόσμο σε μια περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων. Η καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους της παραγωγής –κτηνοτρόφους, αλιείς, μελισσοκόμους και αγρότες– αποτέλεσε για μένα πηγή δύναμης και ευθύνης.

Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους συνεργάτες μου, στο πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό του Υπουργείου, καθώς και σε όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα. Τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συλλογική προσπάθεια, τον κοινό αγώνα και την αφοσίωση όλων.

Γνωρίζω ότι, μέσα στην ένταση της καθημερινότητας και των απαιτητικών αποφάσεων, μπορεί σε κάποιες στιγμές να στενοχώρησα ανθρώπους. Θέλω ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη, καθώς κάθε επιλογή μου είχε ως μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Αποχωρώ από τη θέση του Υφυπουργού με αίσθημα πληρότητας, αλλά και επίγνωσης ότι πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν. Ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας χρειάζεται σταθερότητα, σχέδιο και συνέπεια, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Εύχομαι στον νέο Υπουργό Μαργαριτή Σχοινά και στον νέο Υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που αναλαμβάνουν. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν την προσπάθεια με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και τη στήριξη των ανθρώπων της υπαίθρου.

Από την πλευρά μου, θα συνεχίσω να υπηρετώ τον τόπο με την ίδια αφοσίωση και ευθύνη.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.