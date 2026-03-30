ΥΠΑΑΤ: Στο τραπέζι επιπλέον κονδύλια για το αγροτικό πετρέλαιο

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν ανέφερε στα πρόσφατα μέτρα τίποτα σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ» από πηγές του ΥΠΑΑΤ θα υπάρξει η απαιτούμενη στήριξη και σε αυτόν τον τομέα.

Έτσι αν και στον προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί περίπου 80 εκατ. ευρώ για την εφαρμογή του, το ποσό αυτό, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, μπορεί να αυξηθεί (κανείς δεν μπορεί να καθορίσει ακόμα το ταβάνι), ιδιαίτερα τώρα που η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στον Κόλπο επιβαρύνει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι αγρότες θα λάβουν στο ακέραιο την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, ανεξάρτητα από την περαιτέρω αύξηση της τιμής του. Στόχος είναι να αποτραπεί η μεταφορά των αυξήσεων στις αγροτικές μονάδες, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απόλυτη χρεοκοπία των επιχειρήσεων και σε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία συνολικά. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της επιστροφής του ΕΦΚ στην αντλία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του μάλιστα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες όπως έκανε κατά την ενεργειακή κρίση του πολέμου στην Ουκρανία, όταν δόθηκε έκτακτη ενίσχυση ύψους 60 εκατ. ευρώ για λιπάσματα και αγροτικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, συλλέγονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτίμηση των αυξήσεων και τον σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων.

Το νέο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα

Παράλληλα, από την Τετάρτη 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ το νέο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα, το οποίο καθορίζεται στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα (kWh). Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι οι περισσότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς τους αγρότες από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενισχύοντας τη στήριξη του αγροτικού κόσμου σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο.