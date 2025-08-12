Τενάγη Φιλίππων: «Συναγερμός» εξαιτίας αρδευτικών προβλημάτων από κακή διαχείριση νερού

Με αφορμή σύσκεψη που έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Αντιπεριφέρεια Καβάλας, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζητημάτων άρδευσης και στράγγισης στα Τενάγη Φιλίππων, περιοχή που αποτελεί ένα ιδιαίτερο υδρολογικό πεδίο, με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, προέδρων ΤΟΕΒ και στελεχών, η «ΥΧ» συζητά με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Βοϊράνης (Δράμας), Σωτήρη Παπαδόπουλο, που ήταν παρών, και τον παραγωγό Θέμη Καλπακίδη για τα αρδευτικά προβλήματα στη μοναδική αυτή περιοχή, που αγκαλιάζει τρεις νομούς.

Ο δεύτερος καλλιεργεί στα Τενάγη ηλίανθο, μηδική και καλαμπόκι. «Στα Τενάγη, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έγινε τίποτα για τις υποδομές άρδευσης και οδοποιίας. Η κατάσταση είναι τραγική, δεν γίνονται έργα αποστράγγισης και υποάρδευσης. Τα περιφερειακά κανάλια είναι γεμάτα χόρτα και φερτά υλικά. Επιχειρείται καθαρισμός της κεντρικής τάφρου από τη μία πλευρά και από την άλλη το κανάλι είναι στεγνό», περιγράφει ο κ. Καλπακίδης, υπογραμμίζοντας ότι δεν φτιάχνονται φράγματα.

Ο ίδιος τονίζει ότι πέρυσι καταστράφηκε ο κάμπος, φέτος είναι σε παρόμοια κατάσταση και απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός. Αναφέρει, δε, ότι οι λανθασμένοι χειρισμοί επισπεύδουν τη συνίζηση. «Η υπερβολική ξηρασία και η πλημμύρα κάνουν εντονότερο το φαινόμενο της συνίζησης. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν παίρνουμε παραγωγές», συνοψίζει.

Τα Τενάγη απλώνονται σε έκταση 92.000 στρεμμάτων σε Δράμα, Σέρρες και στην Καβάλα, η οποία μετρά πάνω από 60.000 στρέμματα. Ο κ. Καλπακίδης τονίζει ότι, αντί για συσκέψεις, χρειάζεται να γίνουν φράγματα και ταμιευτήρες και, βέβαια, να υπάρχει συνεννόηση πριν από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. «Υπάρχουν 2-3 φράγματα και δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε οι αγρότες ούτε οι ΤΟΕΒ για το ύψος της κεντρικής τάφρου (σ.σ. φράγμα Νικήσιανης και Συμβόλων), έτσι ώστε να μην έχουμε πλημμύρες στη μια περιοχή και έλλειψη νερού στην άλλη».

Μέχρι να γίνουν φράγματα και να επιτευχθεί η σωστή διαχείριση, οι αγρότες μειώνουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή στρέφονται σε καλλιέργειες που ζητούν λιγότερο νερό.

ΤΟΕΒ Βοϊράνης

Ο ΤΟΕΒ Βοϊράνης, από τους μεγαλύτερους στη χώρα, αρδεύει 100.000 στρέμματα, κυρίως καλαμπόκι, ηλίανθο, σιτάρι και βαμβάκι. Δίνοντας την τωρινή εικόνα, ο πρόεδρος, Σ. Παπαδόπουλος, εξηγεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό νερού έρχεται από τις πηγές Βοϊράνης. «Έχουμε και πολλές γεωτρήσεις και είμαστε ο μοναδικός ΤΟΕΒ με άδειες χρήσης νερού. Γίνεται μεγάλος αγώνας για να πάμε νερό σε κάθε περιοχή, με την κατανόηση των αγροτών», σημειώνει.

Η κατάσταση είναι βελτιωμένη συγκριτικά με πέρυσι, παρόλο που η στάθμη είναι χαμηλότερη, γιατί οι παραγωγοί επέλεξαν λιγότερο απαιτητικές στην άρδευση καλλιέργειες. Για παράδειγμα, στράφηκαν στον ηλιόσπορο, που θέλει τρία ποτίσματα, αντί για αραβόσιτο, που ζητάει δέκα. Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από ανομβρία, με εξαίρεση μια βροχόπτωση στην Προσοτσάνη Δράμας, με αποτέλεσμα οι αγρότες να σταματήσουν τα ποτίσματα και τα νερά να κατέβουν στον κάμπο.

Ο ίδιος σημειώνει ότι στο φράγμα Νικήσιανης στον Δήμο Δοξάτου (όρια Καβάλας-Δράμας) υπάρχει μια πολύ μεγάλη κεντρική τάφρος, όπου συγκεντρώνονται όλα τα νερά για αποστράγγιση. Οι αγρότες της Καβάλας έκλεισαν το φράγμα, με συνέπεια να μην περνάνε τα νερά σε Βοϊράνη, Προσοτσάνη και άλλες περιοχές της Δράμας, με ορατό τον κίνδυνο να στερέψουν οι γεωτρήσεις.

Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη, Χριστόδουλου Τοψίδη, τέθηκε το θέμα της διαχείρισης του φράγματος. «Αγρότες έκλεισαν το φράγμα. Προχώρησαν, μάλιστα, σε ασφαλιστικά μέτρα για να μην το πειράξει κανείς. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να ανοίξει το φράγμα, αλλά δεν άνοιξε», περιγράφει ο κ. Παπαδόπουλος.

Η Δράμα λαμβάνει μειωμένες ποσότητες νερού και από τις Σέρρες, όπου στο χωριό Συμβολή υπάρχει θυρόφραγμα και με ορθή διαχείριση από τέσσερις ΤΟΕΒ γινόταν κατανομή του νερού. «Τα τελευταία δύο χρόνια, η Νικήσιανη κλείνει αυθαίρετα την πόρτα, με συνέπεια να μην περισσεύουν νερά για να κατέβουν και οι περιοχές Προσοτσάνης και Δοξάτου να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα», αναφέρει ο ίδιος, τονίζοντας το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Παπαδόπουλος ανέλαβε τη διοίκηση του ΤΟΕΒ το 2014, με χρέη 1,2 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ και το ΙΚΑ. Με τα τωρινά δεδομένα, αυτό το χρέος αναμένεται να έχει αποπληρωθεί το 2026.