Παράταση έως 11/11 για το πρόγραμμα ενίσχυσης θερμοκηπίων

Την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή κατασκευή νέων θερμοκηπίων είχαν ζητήσει οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι και οι σύμβουλοί τους.

Τελικά, σήμερα δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής», με βάση την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι τις 11 Νοεμβρίου και ώρα 1 μ.μ.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν στο ypaithros.gr ενδιαφερόμενοι επενδυτές, τώρα είναι η περίοδος που μπορούν να «χαλαρώσουν» για λίγο από τη φύτευση της νέας παραγωγής, ειδικά στην κεντρική και στη βόρεια Ελλάδα. Έτσι, μέσα σε αυτό το διάστημα μπορούν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά δεν είναι αρκετές οι μέρες μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, που ήταν η καταληκτική προθεσμία. Μην ξεχνάμε ότι, παρόλο που η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ήταν η 23η Ιουνίου, η πλατφόρμα για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις ένταξης στην Παρέμβαση Π3-73-2.9 ενεργοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου.

Σύμβουλοι και επιχειρηματίες του χώρου της κατασκευής θερμοκηπίων δηλώνουν στο ypaithros.gr ότι το ενδιαφέρον για ένταξη στο πρόγραμμα είναι αυξημένο και, μάλιστα, τονίζουν ότι είναι μεγαλύτερο από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί. Βέβαια, αυτό μένει να αποτυπωθεί στις ολοκληρωμένες αιτήσεις.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ελλάδα. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) των αιτήσεων στήριξης πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 30.000 ευρώ, ενώ τα ανώτατα όρια του συνολικού προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο και δικαιούχο θα εξειδικευτούν στην οικεία πρόσκληση και δεν θα ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Διαβάστε εδώ την τροποποιητική απόφαση