Το νέο αναπτυξιακό αφήγημα της Τράπεζας Πειραιώς

Σε τροχιά ενός πολυδιάστατου αναπτυξιακού σχεδίου εισέρχεται η Τράπεζα Πειραιώς, με το νέο business plan που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο στις αρχές Μαρτίου 2026 να εδράζεται σε ένα σαφές τρίπτυχο: Διεθνή επέκταση με επίκεντρο το Άμπου Ντάμπι, χρηματοδότηση της αμυντικής βιομηχανίας και ενίσχυση του bancassurance μέσω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η τράπεζα σχεδιάζει το «άνοιγμά» της στο Άμπου Ντάμπι, με αιχμή το asset management και τη δημιουργία γραφείου στο Abu Dhabi Global Market (ADGM). Στόχος είναι τόσο η εξυπηρέτηση της ελληνικής κοινότητας στο Εμιράτο όσο και η συμμετοχή σε κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις έργων σε τομείς όπως οι υποδομές, η πράσινη ενέργεια και οι κατασκευές, σε μια περιοχή με έντονη επενδυτική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Πειραιώς καταγράφει ισχυρή αύξηση στις εταιρικές χορηγήσεις και, για πρώτη φορά φέτος, θετική καθαρή πιστωτική επέκταση και στα στεγαστικά δάνεια. Στο νέο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας, η διοίκηση βλέπει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης, ενόψει και των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για νέο πακέτο κεφαλαίων μετά τη λήξη του RRF το 2026, με τον CEO Χρήστο Μεγάλου να επαναφέρει την πρόταση για τη δημιουργία Ταμείου Άμυνας. Καθοριστικό ρόλο στο νέο επενδυτικό story διαδραματίζει και η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η ενσωμάτωσή της στο επικαιροποιημένο business plan ενισχύει τη στρατηγική bancassurance, ενώ στη θέση του προέδρου της ασφαλιστικής αναλαμβάνει ο έμπειρος μάνατζερ Γιώργος Κώτσαλος.

Την ίδια στιγμή, η καινοτομία παραμένει «στο DNA» της Πειραιώς, με αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αξιοποίηση AI και Gen AI, τις πράσινες υπηρεσίες και τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όπως υπογράμμισε η Μαρία Μαυροματάκη, γενική διευθύντρια – επικεφαλής Δικτύου Καταστημάτων Βόρειας Ελλάδας & Retail Sales, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η «αντίστροφη» συγχώνευση της «Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ» με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι νέες μετοχές τα Τράπεζας διαπραγματεύονται στο ταμπλώ του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τις 19 Δεκεμβρίου.