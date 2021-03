Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας με τοπόσημο τη λίμνη Κερκίνη

Το πλούσιο οικοσύστημα της λίμνης Κερκίνης και των γύρω περιοχών και η δικτύωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και στην αγροδιατροφή μπαίνουν στο επίκεντρο της διαβούλευσης που ξεκίνησε το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – ΠΕ Σερρών με τις επιχειρήσεις της περιοχής της Κερκίνης.

Απώτερος στόχος είναι η εκπόνηση ενός Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας με υψηλή προτεραιότητα την ανάδειξη της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Σε συνεργασία με φορείς του τουρισμού και του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής θέσαμε ορισμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων και παρεχόμενων ποιοτικών υπηρεσιών», τονίζει ο διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ, Γιώργος Αραπάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το brand name της Κερκίνης θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για την προβολή του υγρότοπου και τα κοπάδια των βουβαλιών που διαβιούν εκεί, αλλά και για την ανάδειξη των 17 οινοποιείων, εκ των οποίων τα επτά επισκέψιμα, της φάρμας με τις στρουθοκαμήλους στην περιοχή των Σερρών, της τοπικής γαστρονομίας και των χαρακτηριστικών πιάτων που μαγειρεύονται στην περιοχή και άλλων εστιασμένων τουριστικών και πολιτιστικών ενεργειών που θα αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της λίμνης Κερκίνης.

Προσπαθούμε με ποικίλες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στο ευρωπαϊκό διασυνοριακό έργο ‘‘Promote tourism and Culture through the water” (ToCulter), με επισκέψεις σε αγροκτήματα, και με τη διασύνδεσή μας με άλλες περιοχές μικρών πόλεων του εξωτερικού που διαθέτουν λίμνες να λάβουμε και να μεταφέρουμε τη γνώση και την εμπειρία», εξηγεί ο κ. Αραπάκης.

Η πρώτη διαβούλευση για τον σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (ΤΣΠ) Κερκίνης πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, ενώ έγινε η καταγραφή και της υφιστάμενης κατάστασης και των αναγκών των επιχειρήσεων για τον σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (ΤΣΠ) Κερκίνης.

,Οι επιχειρηματίες της Κερκίνης έθεσαν τους προβληματισμούς τους σε ό,τι αφορά τα απαραίτητα έργα, τις υποδομές και τις παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η γύρω περιοχή. «Απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη διαχείριση της λίμνης με τη δημιουργία έργων και υποδομών, αλλά και αρμονική συνύπαρξη δραστηριοτήτων τουρισμού και συλλογικών δράσεων για την προσέλκυση τουριστών», κατέληξε ο κ. Αραπάκης.