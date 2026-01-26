«Τρύπα» εκατομμυρίων στο ΣΣ-ΚΑΠ του 2024 και του 2025

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των πόρων της τρέχουσας ΚΑΠ (2023-2027) εγείρει η εικόνα, που διαμορφώνεται για τα έτη 2024 και 2025, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ να μένουν αδιάθετα ή να καθυστερούν επικίνδυνα να πληρωθούν, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος ασφυκτιά οικονομικά. Μόνο για το 2024, περίπου 125 εκατ. ευρώ βασικής ενίσχυσης δεν απορροφήθηκαν. Πρόκειται για χρήματα που πρακτικά χάθηκαν: Δικαιούχοι που δεν υπέβαλαν δήλωση ΟΣΔΕ, περιπτώσεις θανάτων, εγκατάλειψης της παραγωγής ή επιλογής μη δήλωσης για λόγους που σχετίζονται με ελέγχους. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ένα και αδιαμφισβήτητο: Πόροι των ίδιων των αγροτών δεν έφτασαν ποτέ στους λογαριασμούς τους.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη για το 2025. Από τον Εθνικό Φάκελο, πιστώθηκαν συνολικά 300 εκατ. ευρώ λιγότερα για βασική, αναδιανεμητική και συμπληρωματική ενίσχυση νεαρών αγροτών. Από αυτά, τα 160 εκατ. ευρώ γίνεται λόγος από την κυβέρνηση ότι θα αναδιανεμηθούν σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς, ωστόσο παραμένει θολό το τοπίο για τα υπόλοιπα τουλάχιστον 140 εκατ. ευρώ, τα οποία παραμένουν στα «αζήτητα». Παρά τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΑΑΤ ότι «κανένα ευρώ δεν επιστρέφει στις Βρυξέλλες», δεν υπάρχει σαφής δέσμευση για το πότε και πώς θα διατεθούν τα ποσά αυτά, ιδίως για ενστάσεις, διορθώσεις και άλλες εκκρεμότητες.

Να ανοίξει άμεσα το σύστημα για διορθώσεις

Πηγές από τους ιδιοκτήτες των ΚΥΔ (Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων) αναφέρουν ότι οι αναντιστοιχίες σε ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, monitoring, εφαρμογή Κτηματολογίου, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις του β’ πυλώνα (αγροτικά προγράμματα), εντείνουν τον κίνδυνο απώλειας και άλλων πόρων. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβάλλεται να ανοίξει για διορθώσεις. Να ανακοινωθούν οι επιτρεπόμενες μεταβολές, μέσα σε ένα εύλογο διάστημα 20 ημερών και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή των υπολοίπων των ενισχύσεων. Είναι ζητήματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να επιλυθούν.

Εκτιμάται ότι περίπου 100.000 ΑΦΜ έχουν προβλήματα για λίγα ευρώ έως δεκάδες χιλιάδες ευρώ και αυτά τα θέματα πρέπει άμεσα να απασχολήσουν την ΑΑΔΕ, να βγάλει την εγκύκλιο με τις απαραίτητες διαδικασίες διορθώσεων, ώστε να πληρωθούν οι παραγωγοί. Τα χρήματα τα χρειάζονται όσο καμία άλλη χρονιά.

Συμμάζεμα

Ειδικοί και εκπρόσωποι του χώρου επισημαίνουν ότι «δεν πάει άλλο». Απαιτείται άμεσο συμμάζεμα των Οικολογικών Σχημάτων, με μείωση στα μη εφαρμόσιμα Σχήματα και αύξηση της μοναδιαίας αξίας του δικαιώματος στα υπόλοιπα, καθώς και αξιοποίηση της δυνατότητας μεταφοράς πόρων προς τη βασική ενίσχυση. Παράλληλα, το ΟΣΔΕ 2026 πρέπει να ανοίξει και να κλείσει στην ώρα του, ώστε να υπάρξουν έγκαιροι έλεγχοι και αξιόπιστες πληρωμές.