Η Ισπανία διευκολύνει την πρόσβαση στη γη για να προσελκύσει νέους αγρότες

Νέα μέτρα για την ενίσχυση της πρόσβασης στη γεωργική γη, στοχεύοντας στην αναζωογόνηση ενός αγροτικού τομέα που γερνά, παρουσίασε η ισπανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το σχέδιο, θα δημιουργηθεί πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων γης, ενώ περίπου 17.000 κρατικά αγροτεμάχια θα αξιολογηθούν, για να δοθούν σε νέους αγρότες.

Η ανακοίνωση γίνεται ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει στην εφαρμογή της καθυστερημένης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, που οι αγρότες φοβούνται ότι θα μειώσει τα περιθώρια κέρδους και θα αποθαρρύνει τους νέους από την ενασχόληση με τη γεωργία. Αγροτικά συνδικάτα σε όλη την Ευρώπη αυξάνουν την πίεση για καλύτερους όρους εμπορίου και ενισχυμένα εισοδήματα.

Η κατάσταση στην Ισπανία δείχνει έντονη δημογραφική ανισορροπία. Περίπου το 40% των κατόχων γης είναι άνω των 65 ετών και λιγότεροι από το 9% κάτω των 41. Οι νέοι αγρότες αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως χαμηλά έσοδα, γραφειοκρατία και αβεβαιότητα γύρω από εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με τον Λουίς Πέρεθ, εκπρόσωπο των νέων στην ένωση COAG. Η αγροτική ένωση UPA χαιρέτισε την πρωτοβουλία, αλλά τόνισε ότι η επιτυχία εξαρτάται από την ταχύτητα εφαρμογής, τη χρηματοδότηση και τη συνεχή στήριξη από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η Ισπανία θα πιέσει για την αποδέσμευση του 10% των κονδυλίων της ΚΑΠ για τη γενεακή ανανέωση, παρά την περιορισμένη υποστήριξη από άλλες κυβερνήσεις της ΕΕ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πρόσβαση στη γη είναι σημαντική αλλά δεν αρκεί: Απαιτούνται ευρύτερα οικονομικά και πολιτικά μέτρα, για να παραμείνουν οι νέοι στην ύπαιθρο και να εξασφαλιστεί βιώσιμο μέλλον για τον αγροτικό τομέα της Ισπανίας.