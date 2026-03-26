UNESCO: Η Νίσυρος στα 12 νέα παγκόσμια γεωπάρκα

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Νίσυρο ανακοίνωσε στην ΕΡΤ Ν. Αιγαίου ο Δήμαρχος του νησιού κ. Χριστοφής Κορωναίος, καθώς το γεωπάρκο της εντάσσεται επίσημα στο δίκτυο τoν Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO.

Η έγκριση δόθηκε στις 23 Μαρτίου από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της, επιβεβαιώνοντας ότι η Νίσυρος συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα νέα γεωπάρκα που εντάσσονται στο διεθνές πρόγραμμα του Οργανισμού για το 2026. Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, που αναγνωρίζει τη μοναδική γεωλογική και φυσική αξία της περιοχής.

Το γεωπάρκο δεν περιορίζεται μόνο στο νησί της Νισύρου, αλλά περιλαμβάνει και τις γύρω νησίδες(Στρογγύλη, Περγούσα, Κανδιλιούσα και Παχειά)καθώς και τον θαλάσσιο χώρο της περιοχής, με επίκεντρο το μοναδικό ηφαιστειακό σύστημα του νησιού.

Παγκόσμια αναγνώριση και αναπτυξιακές προοπτικές

Η ένταξη στο δίκτυο της αποτελεί, μια σημαντική διεθνή αναγνώριση, όχι μόνο γαι τη Νίσυρο άλλα και για τα Δωδεκάνησα και συνολικά το Νότιο Αιγαίο. Πρόκειται για το μοναδικό γεωπάρκο της Περιφέρειας με ηφαιστειακό χαρακτήρα, γεγονός που ενισχύει τη γεωτουριστική ταυτότητα της περιοχής.

Όπως επισημάνθηκε, η εξέλιξη αυτή συμβάλει στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλότερου επιπέδου και ενισχύοντας μορφές βιώσιμου θεματικού τουρισμού.

