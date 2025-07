Βαρύ πλήγμα για τη γεωργία – Μείωση 85 δισ. ευρώ στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ για την ΚΑΠ

Σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία και την αλιεία την περίοδο 2028–2034, όπως επιβεβαιώθηκε σήμερα με την παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ελάχιστη κατανομή ύψους 302 δισεκατομμυρίων ευρώ για την εισοδηματική στήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και για την αλιεία, ποσό που περιλαμβάνει και διπλασιασμό του αγροτικού αποθεματικού στα 900 εκατ. ευρώ ετησίως.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο πολυετή προϋπολογισμό της περιόδου 2021–2027, όπου η χρηματοδότηση για την ΚΑΠ ανήλθε στα 386,6 δισ. ευρώ, η νέα πρόταση φέρνει μείωση της τάξης των 85 δισ. ευρώ ή 22%, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από αγροτικές ενώσεις και επαγγελματικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ευρώπη.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της σημερινής μεγάλης κινητοποίησης αγροτών στις Βρυξέλλες, με διαδηλώσεις έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πορεία προς το κτίριο Berlaymont, έδρα της Επιτροπής. Αγροτικές οργανώσεις από Βέλγιο, Ιταλία και άλλες χώρες μέλη εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο σχέδιο για συγχώνευση της ΚΑΠ με τα ταμεία συνοχής σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό που θα διαχειρίζονται σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνήσεις, προειδοποιώντας για «επανεθνικοποίηση» της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος της Coldiretti, Ετόρε Πραντίνι, τόνισε ότι «αυτό το σχέδιο είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο», ενώ η ομπρέλα οργανώσεων Copa-Cogeca προειδοποίησε με το σύνθημα: «No budget > No CAP > No farmers > No security».

Το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές: χωρίς ισχυρή και κοινή αγροτική πολιτική, η επισιτιστική ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή της Ευρώπης τίθενται υπό απειλή.