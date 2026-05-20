Συνεχίζονται οι έρευνες για την αιτία της έντονης οσμής στην Αττική – Ποια σενάρια αποκλείονται

Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Η οσμή ήτα αισθητή από τα νότια προάστια έως και συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα, οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται, καθώς παρόμοιο περιστατικό, είχε παρατηρηθεί και πριν από ένα μήνα.

Κινητοποίηση αρχών και έλεγχοι σε όλο το λεκανοπέδιο

Έντονη και δυσάρεστη οσμή αερίου έγινε αισθητή λίγο πριν από τις 12 χθες το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων από τις 11:40 είχε δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής.

Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο.

Ο Στέλιος Μαμαλάκης, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου , μιλώντας στο ΕΡΤnews σημείωσε ότι «περίπου στις μιάμιση ώρα, ίσως και λίγο αργότερα, ξεκίνησε πάρα πολύ έντονη οσμή. Εκείνη τη στιγμή προφανώς ανησυχήσαμε. Αμέσως προβήκαμε σε εκκένωση του κτιρίου του Δημαρχείου και ταυτόχρονα δόθηκε μία εντολή προς τα σχολεία να κριθεί ανά περίπτωση από τον εκάστοτε διευθυντή το αν χρειάζεται να γίνει εκκένωση των σχολείων».

Ταυτόχρονα, πολλοί δήμοι σύστηναν στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Αναζητείται η πηγή της οσμής

Σύμφωνα με το υπουργείο κλιματικής κρίσης και έπειτα από επικοινωνία του με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.

Αντίστοιχα, από την Ελληνική εταιρεία διανομής αερίων Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε το υπουργείο σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό διαρροής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου πρόσθεσε ότι «ο κ. Θεοδωρικάκος, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον κ. Παπασταύρου, επικοινώνησαν μαζί μου και με διαβεβαίωσαν ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι δεν οφείλεται αυτή η οσμή σε διαρροή φυσικού αερίου».

Αντίστοιχο περιστατικό είχαν αναφέρει κάτοικοι των ίδιων περιοχών περίπου πριν από ένα μήνα.

Νωρίτερα, ο Χρήστος Βρεττάκος, Δήμαρχος Δραπετσώνας, δήλωσε ότι «δεν είναι κάτι τοπικό. Είναι κάτι ευρύτερο. Και την προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσες να πεις ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά, πριν κανένα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο».

Καμία ένδειξη αυξημένων ρύπων

Δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρύπων, με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.

Σε επιφυλακή το Λιμενικό

Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.

Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: ertnews.gr