Χρ. Κέλλας: Στήριξη αγροτών με επιδότηση λιπασμάτων και καυσίμων (βίντεο)

Με αιχμή τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την άμεση ανακούφιση των παραγωγών, ξεκίνησε την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, κατά τη συζήτηση για την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25ης Μαρτίου 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, που εισάγει επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της στην οικονομία.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση, συνεπής στη δέσμευσή της να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο, προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις για να περιορίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής, το οποίο έχει ενταθεί λόγω των διεθνών εξελίξεων και της ενεργειακής αστάθειας .

Επιδότηση λιπασμάτων: Ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος

Κεντρικό μέτρο της ΠΝΠ αποτελεί η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, που έρχεται να απαντήσει στην έντονη αύξηση του κόστους τους. Όπως ανέφερε ο κ. Κέλλας, η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου 2026. Δικαιούχοι είναι:

επαγγελματίες αγρότες (φυσικά πρόσωπα),

καθώς και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς συμβάλλει άμεσα:

στη μείωση του κόστους παραγωγής,

στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων,

και στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή συμψηφισμούς και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά κριτήρια για άλλες κοινωνικές παροχές, διασφαλίζοντας ότι θα φτάσει ακέραιη στους δικαιούχους.

Στήριξη της παραγωγής και διασφάλιση της επάρκειας

Ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αγροτών αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. «Στηρίζοντας τον αγρότη, στηρίζουμε την παραγωγή και διασφαλίζουμε τη διατροφική επάρκεια και κοινωνική συνοχή της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι σε περιόδους διεθνούς αστάθειας η αυτάρκεια σε βασικά αγαθά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Επιδότηση καυσίμων – Μείωση του κόστους για αγρότες και πολίτες

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα μέτρα της ΠΝΠ, ο Υφυπουργός στάθηκε στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, η οποία διαμορφώνεται στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο (με ΦΠΑ) και θα ισχύσει για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Το μέτρο αυτό, όπως σημείωσε, λειτουργεί συμπληρωματικά στη συνολική προσπάθεια συγκράτησης του κόστους παραγωγής, καθώς επηρεάζει άμεσα τις αγροτικές εργασίες, τις μεταφορές και την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, συνδέεται με ευρύτερες πολιτικές στήριξης, όπως τα ψηφιακά εργαλεία ενίσχυσης των μετακινήσεων, ενισχύοντας την κινητικότητα και την πρόσβαση των πολιτών.

Στοχευμένες αποζημιώσεις για τη Λέσβο λόγω αφθώδους πυρετού

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κέλλας και στην πρόβλεψη για αποζημιώσεις στη Λέσβο, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται αποζημίωση για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού, με:

αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου,

υπολογισμό βάσει των τιμολογίων αγοράς γάλακτος,

και κάλυψη για όλο το διάστημα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων.

Παρακολούθηση των εξελίξεων και ετοιμότητα για νέα μέτρα

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο ενεργειακό και γεωπολιτικό πεδίο, διατηρώντας τη δυνατότητα για περαιτέρω παρεμβάσεις. «Δεν εξαντλούμε τα διαθέσιμα εργαλεία από την αρχή. Κρατάμε εφεδρείες, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε εκ νέου, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν», σημείωσε. Υπενθύμισε, τέλος, ότι σε όλες τις πρόσφατες κρίσεις –από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση και τις ζωονόσους– η Πολιτεία έχει αποδείξει την ικανότητά της να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του ΥφΑΑΤ Χρήστου Κέλλα