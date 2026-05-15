Βουλή – Καββαδάς: Αλλάζουμε σελίδα στις επιδοτήσεις με τις παρεμβάσεις που κάνουμε

«Δεν μπορεί να αφήσουμε τα πράγματα όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Η σελίδα των επιδοτήσεων έχει αλλάξει. Κάνουμε προσπάθεια για να αλλάξουμε παθογένειες πολλών ετών» ανέφερε ο υφυπουργός Αθανάσιος Καββαδάς υποστηρίζοντας την τροπολογία που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για τη «Σύσταση Ταμείου Καινοτομία- Πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες- Βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας» που συζητείται στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός υποστηρίζοντας την τροπολογία ανέφερε ότι με διάταξη θεσπίζεται στην υποχρέωση τοποθέτησης 500.000 βόλων και την τήρηση ψηφιακής βάσης ιχνηλασιμότητας αιγών και προβάτων. Με αυτό το σύστημα των βόλων είπε αντιμετωπίζεται το σοβαρό πρόβλημα της αναξιόπιστης καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου. Η δράση αυτή, πρόσθεσε ο υφυπουργός «έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων , το λεγόμενο Axion 2, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση λήψεων ενισχύσεων». Ο κ. Καββαδάς εξήγησε πως για να κάνει ένας κτηνοτρόφος εφεξής Αίτηση ενίσχυσης από εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει τοποθετήσει στα αιγοπρόβατα άνω των 6 μηνών έναν βόλο με μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης που θα επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την ανίχνευση του ζώου. Ο βόλος θα τοποθετείτε στο στομάχι του ζώου, θα καταχωρείται στο ηλεκτρονικό μητρώο εντός 48 ωρών και έτσι διασφαλίζουμε την διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος.

Για την διάταξη της τροπολογίας που αφορά τις υποχρεώσεις των κτηνιάτρων και κατόχων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είπε ο υφυπουργός «δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των κτηνοτρόφων που είναι υπεύθυνοι για την σήμανση των ζωών, την ορθή και έγκυρη καταγραφή των δεδομένων. Κατοχυρώνεται επιπλέον ένα συνεκτικό και κλιμακωτό σύστημα ελέγχου δηλώσεων που καλύπτει τόσο τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων όσο και τους εμπλεκόμενους κτηνιάτρους»

Ο υφυπουργός, επισήμανε ότι η σήμανση με τους βόλους «θα γίνει σταδιακά και δεν θα είναι υποχρεωτική, αλλά πιλοτική για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026. Το χρονοδιάγραμμα, η διαδικασία υλοποίησης και τα κριτήρια και άλλες προδιαγραφές θα καθοριστούν με ΚΥΑ του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του διοικητή της ΑΑΔΕ».

Αναφορικά με την διάταξη που αφορά μέτρα ενίσχυσης των κτηνοτρόφων της Λέσβου είπε ότι αυτή «προβλέπει την αποζημίωση των κτηνοτρόφων του νησιού για το γάλα που δεν διατίθεται προς πώληση λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί, αλλά και την απώλεια του εισοδήματός τους. Οι αποζημιώσεις αφορούν την περίοδο από τις 15 Μαρτίου και θα συνεχίσουν να ισχύουν για όλο το διάστημα που εξακολουθήσουν οι περιορισμοί. Η αποζημίωση θα δοθεί με βάση τα παραστατικά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ώστε να καταβληθεί σε πραγματικούς παραγωγούς, θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη. Ο τρόπος καταβολής και ο ο φορέας καταβολής της ενίσχυσης θα καθοριστούν με ΚΥΑ του ΥΠΑΑΤ και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Με παράγραφο στο άρθρο 6 της τροπολογίας , επίσης, πρόσθεσε ο υφυπουργός, περιλαμβάνεται και η αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων της Λέσβου, αλλά και σε φυσικές και νομικές οντότητες που δραστηριοπούνται στην παραγωγή τυριών, αλλά και σφαγείων στο νησί της Λέσβου. Ο κ. Καββαδάς, μεταξύ άλλων, υπενθύμισε ότι στους κτηνοτρόφους της Λέσβου έχουν χορηγηθεί αποζημιώσεις ύψους 726.000 ευρώ για τις θανατώσεις στο τέλος Απριλίου, έχει δημοσιευτεί ΚΥΑ για τα 8 εκατ. ευρώ στήριξης της τυροκομίας του νησιού.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας, παράλληλα, είπε ο υφυπουργός αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που τα χωράφια τους εμφανίζονται στο Εθνικό Κτηματολόγιο να έχουν ως δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Για αυτές τις περιπτώσεις εάν ο αγρότης έχει δηλώσει στον ΟΣΔΕ για τρία χρόνια ότι καλλιεργούν αυτές τις εκτάσεις και σε αυτές αποδεδειγμένα ασκείται γεωργική δραστηριότητα δικαιούνται τις ενισχύσεις και προστατεύονται από καταλογισμό κυρώσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με παρέμβαση του ζήτησε να πληροφορηθεί «που βρίσκεται η διαδικασία Αιτήσεων για τη νέα καλλιεργητική χρονιά, τι προγραμματισμό έχετε, πότε θα ανοίξει και πότε θα κλείσει αυτή η διαδικασία, καθώς δεν είναι δυνατόν η απώλεια ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ να συνοδευτεί με καθυστερήσεις στις καταβολές της νέας χρονιάς». Για την Λέσβο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε εάν εδώ και δύο μήνες «έχουν ανασταλεί οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις γιατί στο τέλος του προηγούμενου μήνα οι κτηνοτρόφοι που έχασαν τα κοπάδια του πλήρωσαν. χωρίς να έχουν ζώα!». Για την ενίσχυση των τυροκομείων της Λέσβου ο κ. Φάμελλος είπε ότι « εγώ προχθές που ήμουν εκεί ότι τόσο οι δήμαρχοι όσο και οι κτηνοτρόφοι μου είπαν λόγω του Κανόνα Deminimis δεν μπορούν να δοθούν οι ενισχύσεις αυτές» και πρόσθεσε «πάει πολύ να έχετε βγάλει μια Υπουργική Απόφαση που δεν εφαρμόζεται να έρχεστε εδώ και να μας λέτε ότι εφαρμόζεται». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να υπάρξει ένα σχέδιο για την επιβίωσης των κτηνοτρόφων του νησιού μέχρι να υπάρξει ένα νέο σχέδιο αποκατάστασης της κτηνοτροφίας και την προστασία των τοπικών φυλών. Ο κ. Φάμμελος καταλόγισε αβελτηρίες και καθυστερήσεις σε κρίσιμες αποφάσεις όπως η λανθασμένη απόφαση για τα ώριμα τυριά, της απαγόρευσης διάθεση γάλακτος για 20 ημέρες. Παράλληλα, έθεσε υπόψη του υφυπουργού καταγγελίες που υπάρχουν για απόρριψη χιλιάδων σφαγιασθέντων ζώων και γάλακτος σε υδροφόρους ορίζοντες. Όλα αυτά είπε «είναι που έχουν την σφραγίδα του κ. Μητσοτάκη».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης επί της τροπολογίας είπε ότι έχουμε μια ακόμη νυχτερινή τροπολογία και έθεσε τρείς ερωτήσεις «ποιος θα πληρώσει για τους βόλους. Έχετε συζητήσει με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για την λύση αυτή που δίνετε και τι επίδραση θα έχει αυτή στην ζωή των προβάτων. Τις συνέπειες στην οικονομική ζωή της κάθε περιοχής και των επενδύσεων που έχουν κάνει οι κτηνοτρόφοι;»

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα είπε πως η τροπολογία αυτή δεν απαντά σε τίποτα από αυτά που έχουν αναδείξει με τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι. Δεν απαντάτε εάν θα επιτρέψετε τον εμβολιασμό. Είχατε πεί ότι θα δίνατε 8 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις , τελικά θα τα δώσετε και πότε. Επίσης, δεν αναφέρετε τίποτα για την στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος σε παρέμβαση του για την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι στην κοινή συνέντευξη που έδωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ και σε ερώτηση που έγινε « γιατί συνεχίζεται να τιμωρείτε την κυρία Τυχεροπούλου που βοήθησε και αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ όσοι συντέλεσαν σε αυτό μένουν στις θέσεις τους και δεν έχει ασκηθεί ούτε ΕΔΕ» ο διοικητής της ΑΑΔΕ απάντησε ότι «δεν έχουμε λάβει την δικογραφία» και αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν να μην του έχετε πάει την δικογραφία;». Για την διάταξη που θεσπίζει την σήμανση με ηλεκτρονικού βόλους είπε ότι αυτό σημαίνει ότι η Τεχνική Λύση παρατείνεται και για το 2026 όπως πήγατε το 2025, χωρίς ΑΦΜ και τιμολόγια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας χαρακτήρισε προβληματικές νομοθετικές, όπως κατατέθηκε αυτή η τροπολογία που έρχεται, ρυθμίσεις για σοβαρά ζητήματα. Ρώτησε «γιατί μέχρι σήμερα καθυστερήσατε να φέρετε αυτές τις ρυθμίσεις όταν γνωρίζουμε πως μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση – όχι αυτά, γιατί εδώ έχουνε προβλήματα- που θα έπρεπε να είχαν ήδη ληφθεί». Υποστήριξε ότι υπάρχει χρονική ασάφεια για το πότε θα τοποθετηθούν αυτοί οι βόλοι και πότε θα ξεκινήσει η βάση ιχνηλασιμότητας. Για τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων της Λέσβου είπε ότι αναγράφει η διάταξη «δύναται» γιατί είπε «αφήνετε ένα τέτοιο παράθυρο; Ο κ. Καζαμίας, επίσης επέκρινε ότι ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής δεν ξέρει, όπως είπε, την δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υφυπουργός απάντησε ότι το πρώτο και κύριο για την Λέσβο είναι να μην φύγει κανένα κρούσμα εκτός νησιού, αλλά και να μην επεκταθεί η νόσος μέσα σε αυτό, για αυτό και καταβάλουμε έναν μεγάλο αγώνα. Υπάρχουν το πεδίο συνολικά 30 κτηνίατροι που καθημερινά παίρνουν χιλιάδες δείγματα. Παρατήρησε πως μέσα σε δύο μήνες δόθηκαν τα χρήματα 750.000 ευρώ , όταν οι αποζημιώσεις για την ευλογία έκαναν πάνω από ένα χρόνο για να καταβληθούν στους πληγέντες κτηνοτρόφους. Ο κ. Καββαδάς ανέφερε ότι η ΚΥΑ έχει εκδοθεί για τους τυροκόμους. Είναι ύψους 8 εκατ. ευρώ όπως έχουμε δεσμευτεί και θα τα λάβουν. Άμεσα μπορούν να λάβουν 300.000 με 350.000 ευρώ λόγω deminimis και για όλο το υπόλοιπο ποσό υπάρχει “κουμπαράς” που είναι διαθέσιμα τα χρήματα αυτά τυροκομεία. Για την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, ο υφυπουργός επισήμανε ότι αυτό είναι που ψηφίσουμε σήμερα και έχει αναδρομικότητα από τις 15 Μαρτίου και μετά.

Από τα επτά μέτρα που έχουμε εξαγγείλει για την Λέσβο είπε έχουμε υλοποιήσει ήδη τα τέσσερα. Ο κ. Καββαδάς είπε ότι σύντομα θα εκδοθεί και η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις των ζωοτροφών για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου. Οι τοποθετήσεις των βόλων είπε θα γίνουν από ιδιώτες κτηνιάτρους. Η επιβάρυνση του κτηνοτρόφου θα είναι από 2 έως 2,5 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ