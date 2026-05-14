Ανησυχία στους παραγωγούς του Βερμίου για το βακτήριο που ξεραίνει τις μηλιές

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των παραγωγών του Βερμίου, καθώς ένα ακόμη άγνωστο βακτήριο προκαλεί εκτεταμένες ζημιές στις μηλιές, οδηγώντας ολόκληρα δέντρα σε ξήρανση. Το φαινόμενο, που πρωτοεμφανίστηκε πέρυσι με μεμονωμένα περιστατικά, φέτος παρουσιάζει έξαρση, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βερμίου, Κυριάκο Λωτίδη, να κάνει λόγο για «σοκαρισμένα δέντρα» αμέσως μετά την ανθοφορία. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις παραγωγών και γεωπόνων, το βακτήριο φαίνεται να μεταφέρεται μέσω της μέλισσας κατά την περίοδο της ανθοφορίας, εισχωρώντας στο φυτό και προκαλώντας σταδιακή νέκρωση. «Το δέντρο ξεραίνεται ολόκληρο. Δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτή τη στιγμή», τονίζει ο κ. Λωτίδης, σημειώνοντας ότι η εξάπλωση του φαινομένου θα φανεί πιο καθαρά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την ανάπτυξη των δέντρων.

Απλήρωτες ζημιές δύο ετών

Την ήδη δύσκολη κατάσταση επιβαρύνει η μη καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές του 2024 και του 2025, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με δύο συνεχόμενες χρονιές χωρίς εισόδημα. Ο κ. Λωτίδης ξεκαθαρίζει ότι οι φήμες περί πληρωμών μέσα στον Μάιο δεν επιβεβαιώνονται:

«Το έψαξα. Δεν υπάρχει τίποτα. Χωρίς ΦΕΚ, χωρίς διαδικασία, πώς θα προκύψει πληρωμή; Δεν έχει γίνει καμία κίνηση από το υπουργείο. Είμαστε στο μηδέν και περιμένουμε. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά. Αν ήθελαν να πληρώσουν, θα το είχαν κάνει. Προσπαθούν να μοιράσουν λίγα χρήματα σε πολλούς. Αυτό είναι πολιτική, όχι λύση», λέει χαρακτηριστικά.

Κίνδυνος εγκατάλειψης καλλιεργειών

Η καθυστέρηση στις αποζημιώσεις, σε συνδυασμό με το νέο πρόβλημα του βακτηρίου, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τους παραγωγούς της περιοχής.

«Είναι πλέον αδύνατο να καλλιεργήσεις. Δύο χρονιές με μηδενικό εισόδημα στο κεράσι. Χρωστάμε όλοι. Βλέπω παραγωγούς που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειες», αναφέρει ο κ. Λωτίδης. Όπως επισημαίνει, τα κεράσια, που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για την περιοχή, είχαν πέρυσι μηδενική παραγωγή, ενώ και στα μήλα καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες. Η φετινή χρονιά δείχνει μέχρι στιγμής θετική, ωστόσο η αβεβαιότητα παραμένει.