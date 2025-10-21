WeedBot: Ψεκαστικό ρομπότ παρέχει ολοκληρωμένη λύση βιώσιμης ζιζανιοκτονίας

Ως μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία της γεωργίας ακριβείας, συνδυάζοντας μια διαδραστική εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας (VR) αιχμής με αυτόνομα ρομποτικά συστήματα για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης βιώσιμης ζιζανιοκτονίας, χαρακτηρίζεται το ψεκαστικό ρομπότ που έχει αναπτύξει το Εργαστήριο Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (NITLab) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέσω του έργου που φέρει την ονομασία WeedBot.

Το WeedBot είναι ένα προηγμένο ρομποτικό σύστημα ψεκασμού, ελεγχόμενο μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR), που αναπτύχθηκε από το NITLab στο πλαίσιο του έργου OEZIZ. Αυτή η καινοτόμος λύση ευφυούς γεωργίας συνιστά σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία αυτόνομης ζιζανιοκτονίας, συνδυάζοντας την εικονική πραγματικότητα με ρομποτικές δυνατότητες ακριβείας ψεκασμού. Ουσιαστικά, κινείται αυτόνομα σε μεγάλα αγροτεμάχια, εντοπίζει ζιζάνια και εφαρμόζει ζιζανιοκτόνο μόνο όπου χρειάζεται, ελαχιστοποιώντας τη χρήση χημικών.

Πιλοτική εφαρμογή στην Ελασσόνα

Ο καθηγητής Θανάσης Κοράκης, επικεφαλής του NITLab, κορυφαίου ερευνητικού εργαστηρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρεται στα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή του έργου σε αμπελώνες στην Ελασσόνα Λάρισας: «Το τηλεκατευθυνόμενο ηλεκτροκίνητο ψεκαστικό σύστημα συμβάλλει στην απομακρυσμένη εκτέλεση ψεκασμών ζιζανίων σε γραμμικές καλλιέργειες με τη χρήση VR, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της αυξημένης χρήσης φυτοφαρμάκων και των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα προϊόντα που συμβάλλουν στην επιβάρυνση της καλλιέργειας, του υπεδάφους και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έχουμε αναπτύξει μία πλατφόρμα τηλεχειρισμού του ρομποτικού ψεκαστικού οχήματος, η οποία επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και τον χειρισμό του μέσα από περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης φυσικής παρουσίας στον χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η προστασία του ανθρώπινου παράγοντα από την έκθεσή του σε φυτοφάρμακα και, παράλληλα, ενισχύεται η στοχευμένη εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των χρησιμοποιούμενων εισροών».

Από την πλευρά του, ο γεωπόνος μηχανικός και ερευνητής στο εργαστήριο, Γιάννης Μουτσινάς, δηλώνει στην «ΥΧ» ότι «το ρομποτικό σύστημα είναι εξοπλισμένο με προηγμένα τεχνολογικά εξαρτήματα, έχει συμβατότητα IoT για μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και διαλειτουργικότητα με άλλες πλατφόρμες, περιλαμβάνει αυτόνομο μετεωρολογικό σταθμό στο χωράφι, ώστε να παρέχει στους χειριστές πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, αξιολογεί εκ των προτέρων την καταλληλότητα ψεκασμού και βελτιστοποιεί τον χρόνο εφαρμογής των φυτοφαρμάκων με βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες ψεκασμού ακριβείας του συστήματος συμβάλλουν στη μείωση του κόστους για τους αγρότες, μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων, και στην προστασία των καλλιεργειών, χωρίς να επηρεάζονται τα γειτονικά φυτά».

Σύντομα διαθέσιμο

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το ρομπότ θα είναι πλήρως αυτόνομο και θα προσφέρεται για επιχειρησιακές ανάγκες, με άμεση χρήση σε χωράφια, καθώς δεν θα χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες από τον χρήστη.