Syngenta και Heritable Agriculture ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μία νέα συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιλογή των πιο αποδοτικών ποικιλιών λαχανικών ανάλογα με το κλίμα και τις εδαφικές συνθήκες κάθε περιοχής ανακοίνωσαν η Syngenta Vegetable Seeds με την Heritable Agriculture. Η ανακοίνωση έγινε στο World Agri-Tech Innovation Summit 2025 στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας τη στροφή του αγροτεχνολογικού κλάδου προς λύσεις που συνδυάζουν δεδομένα, κλιματική ανάλυση και βιολογία.

Με βάση ιστορικά δεδομένα και αποτελέσματα από δοκιμές καλλιεργειών, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) της Heritable Agriculture θα επεξεργάζονται το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Syngenta, προβλέποντας ποιες ποικιλίες αποδίδουν καλύτερα σε κάθε γεωγραφική ζώνη. Έτσι, οι παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε πιο στοχευμένες και ανθεκτικές επιλογές, προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στη σχέση γενετικής και περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο καιρός, το έδαφος και άλλες κρίσιμες μεταβλητές. Αν το εγχείρημα αποδειχθεί επιτυχές, η τεχνολογία θα μπορεί να προβλέπει την απόδοση κάθε ποικιλίας σε όλο τον κόσμο, με ανάλυση ακριβείας έως και 10 μέτρων.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται έτσι σε καταλύτη της καινοτομίας, βοηθώντας τις εταιρείες να συνδέσουν τη βιολογία με την πράξη και να προσφέρουν στους παραγωγούς λύσεις που ανταποκρίνονται πραγματικά στις προκλήσεις του κλίματος και της αγοράς.