Κ. Χατζηδάκης: Ελλάδα και Αίγυπτος συνεργάζονται στενά σε όλα τα ζητήματα, ειδικά στα θέματα ενέργειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον υπουργό Πετρελαίου και Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου, κ. Tarek El Molla.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Κωστής Χατζηδάκης: «Αυτή είναι η τέταρτη συνάντηση που έχουμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον κ. El Molla, μέσα σε λιγότερο από τέσσερις μήνες. Και αυτό από μόνο του δείχνει πολλά! Δείχνει ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος συνεργάζονται στενά σε όλα τα ζητήματα, αλλά ειδικά στα θέματα της ενέργειας. Το Forum Φυσικού Αερίου Νοτιοανατολικής Μεσογείου (EMGF), το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία της Αιγύπτου και υποστηρίζεται σταθερά από την Ελλάδα, σίγουρα μπορεί να φέρει όχι μόνο την Ελλάδα και την Αίγυπτο, αλλά όλες τις χώρες της περιοχής πιο κοντά και να διευρύνει τη συνεργασία μας. Η στρατηγική συνεργασία με την Αίγυπτο είναι βασική επιλογή της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και είμαι βέβαιος ότι στους επόμενους μήνες θα ενισχυθεί».

Tarek El Molla: «I had the pleasure to meet my dear friend, his Excellency Mr. Costas, Minister of Energy and Environment here in Greece during my visit to attend one of the conferences at the EU-Arab Summit. So we had, as usual, good cooperation between the two countries, especially when we talk about energy. We had discussions regarding the latest development, regarding our East Mediterranean Gas Forum. We are preparing for the next Ministerial Meeting that it will be in January 2020. By that time, we have some other highlevel working group meetings that will be held next week in Cairo. So we touched baseregarding the latest development with this topic. Other than that, we also talked about the future potential arrangements regarding LNG, regarding crude oil, regarding supplies of products from Greece as well, finished products that we import. This is as usual the friendly and historical ties and relationships between the two countries. So I would like to thank his Excellency for this meeting with us and making time as well as the kind hospitality that I’ve seen in our second home Greece and Athens».

Απόδοση δηλώσεων του κ. El Molla στα ελληνικά:

«Είχα τη χαρά να συναντήσω τον αγαπητό μου φίλο, τον κ. Χατζηδάκη Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος εδώ στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου για να συμμετάσχω στην Ευρω-Αραβική Σύνοδο που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Αθήνα. Είχαμε λοιπόν, ως συνήθως, μία καλή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά για τα θέματα της ενέργειας. Είχαμε συζητήσεις για την τελευταία εξέλιξη, σχετικά με το EMGF. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη Υπουργική Συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020. Μέχρι τότε, έχουμε κάποιες άλλες συναντήσεις υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθούν την προσεχή εβδομάδα στο Κάιρο.

Έτσι, συζητήσαμε με βάση την τελευταία εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πέραν αυτού, μιλήσαμε και για τις πιθανές μελλοντικές συμφωνίες, που αφορούν το ΥΦΑ (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο), το αργό πετρέλαιο την προμήθεια προϊόντων από την Ελλάδα, προϊόντα που εισάγουμε. Αυτοί είναι, όπως είθισται, οι φιλικοί και ιστορικοί δεσμοί και σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κ. Χατζηδάκη για αυτή τη συνάντηση, καθώς και για την καλή φιλοξενία που είχαμε στο δεύτερο σπίτι μας, την Ελλάδα και την Αθήνα».