Ξεκινά η επένδυση της Wonderplant στην Πτολεμαΐδα

Περίπου εξήμιση χρόνια μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 για το τέλος του λιγνίτη στην Ελλάδα, ξεκινά η κατασκευή για την πρώτη –ουσιαστικά– μεγάλη επένδυση απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία. Τότε, στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για πλήρη απεξάρτηση από τον λιγνίτη έως το 2028. Το 2026 θεωρείται πλέον το έτος ολοκλήρωσης της απολιγνιτοποίησης, με το σβήσιμο και της τελευταίας λιγνιτικής μονάδας.

Το πρόβλημα ήταν τι θα γίνει με το εργατικό δυναμικό και την απασχόλησή του στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρίσκεται και ο μεγαλύτερος αριθμός (πρώην) λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Η λύση βρέθηκε στα χαρτιά με ένα πρόγραμμα μετάβασης της τοπικής οικονομίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και άλλες επενδύσεις για αύξηση των θέσεων απασχόλησης. Όλες οι εξαγγελίες έχουν μείνει προς το παρόν στα χαρτιά και η πρώτη μεγάλη επένδυση όπου, με την ολοκλήρωσή της, θα προσφέρει πραγματικά έναν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, φτάνει σήμερα στην έναρξη της υλοποίησής της.

Πρόκειται για τη νέα μεγάλη θερμοκηπιακή μονάδα της Wonderplant στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, η οποία θα περιλαμβάνει υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ).

Εμπόδια

Το εν λόγω σχέδιο πέρασε από τα… 40 κύματα, σκόνταψε στην πανδημία και σε γραφειοκρατικά εμπόδια και καθυστερήσεις, άλλαξε τοποθεσία και τελικά λόγω της επιμονής των επενδυτών έφτασε στο στάδιο της υλοποίησης.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Ειδική Υπηρεσία της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, εξέδωσε πρόσκληση για την υλοποίηση ενιαίου επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης μεγάλης υδροπονικής θερμοκηπιακής μονάδας καλλιέργειας τομάτας τεχνολογίας Ultra-Clima, από την εταιρεία Wonderplant, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ad hoc κρατικής ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός 127 εκατ. ευρώ

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 63,66 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης φτάνει τα 127,32 εκατ. ευρώ και οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη επένδυση που θα γίνει στην Πτολεμαΐδα, μέσω ΔΑΜ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις περιοχές που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση. Η υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περί τις νέες 300 θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επένδυση αρχικά τοποθετείτο για τον ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας. Γι’ αυτό και είχε εξασφαλιστεί βεβαίωση παραγωγού από τη ΡΑΑΕΥ για την ανάπτυξη σταθμού ΣΗΘΥΑ ισχύος 9,6 MW στην περιοχή του πρώην εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ.

Ωστόσο η αύξηση των απαιτούμενων εκτάσεων οδηγούν σε άλλα σημεία και συγκεκριμένα σε αποκατεστημένα εδάφη του πρώην λιγνιτικού χώρου, στην Πτολεμαΐδα.

Είχε προηγηθεί τον Οκτώβριο του 2025 το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ύψους 63,6 εκατ. ευρώ.

Η Wonderplant θα κατασκευάσει θερμοκήπια σε έκταση μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων, στις εγκαταστάσεις των οποίων θα καλλιεργούνται τομάτες με πρωτοποριακή υδροπονική τεχνολογία που επιτρέπει τη βιώσιμη καλλιέργεια νωπής ντομάτας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τη λειτουργία των νέων θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων θα κατασκευαστούν και σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), όπως επίσης και οι άλλες απαιτούμενες υποδομές, όπως συσκευαστήριο για την τυποποίηση των προϊόντων.

Τρεις σταθμοί ΣΗΘΥΑ

Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη εβδομάδα η ΡΑΑΕΥ προχώρησε στην έκδοση τριών βεβαιώσεων παραγωγού της εταιρείας Wonderplant για παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας από σταθμούς ΣΗΘΥΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 29.976 MW. Κάθε σταθμός ΣΗΘΥΑ αποτελείται από 8 ζεύγη εμβολοφόρου κινητήρα /γεννήτριας με καύσιμο φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Wonderplant Θερμοκήπια Α.Ε. συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 ως κοινή πρωτοβουλία των επιχειρηματιών Σπύρου Θεοδωρόπουλου, Θέμη Μακρή, Μιχάλη Αραμπατζή, Σταύρου Νένδου, Αχιλλέα Φώλια και Νίκου Παππά, στους οποίους προστέθηκε αργότερα και ο Νίκος Καραμούζης.

Το 2011 η εταιρεία λειτούργησε στην Πετρούσα της Δράμας πρότυπη υδροπονική μονάδα καλλιέργειας ντομάτας, με πρωτοποριακού τύπου υαλόφρακτο θερμοκήπιο PAD & FAN (με υγρό τοίχωμα και ανεμιστήρες) και σύστημα παραγωγής το οποίο εξασφαλίζει πολλαπλές στρεμματικές αποδόσεις εξαιρετικών καρπών σε εννεάμηνη βάση.

Η αρχική επένδυση για τη δημιουργία της μονάδας στη Δράμα άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ, με το συγκρότημα να καλύπτει 120.000 τ.μ. στεγασμένου χώρου σε έκταση συνολικής επιφάνειας 240 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει και δύο τεχνητές λίμνες έκτασης 10.000 τ.μ., για τη συγκέντρωση του βρόχινου νερού.

Ακολούθησαν διαδοχικές επεκτάσεις με την συνολική επένδυση να έχει φτάσει μέχρι σήμερα τα 180 εκατ. ευρώ και τα δύο θερμοκήπια της Wonderplant στην Πετρούσα Δράμας να καλύπτουν συνολική έκταση 400 στρεμμάτων, απασχολώντας πάνω από 400 εργαζόμενους, με την ετήσια παραγωγή να προσεγγίζει τους 22.000 τόνους.