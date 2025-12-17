Ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι η πληρωμή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης, νωρίτερα «μπήκε» και η Αναδιανεμητική

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνονται από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) τα χρήματα της εξόφλησης του 30% της Βασικής Ενίσχυσης, ενώ σύμφωνα με όσα αναφέρουν στελέχη του ΥπΑΑΤ στο ypaithros.gr νωρίτερα καταβλήθηκε και η Αναδιανεμητική.

Όσον αφορά την πληρωμή για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας η πληρωμή έγινε χθες όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Αναλυτικότερα σήμερα καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι ακόλουθες πληρωμές:

208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους*. Υπενθυμίζουμε ότι για την προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης είχαν καταβληθεί 363,4 εκατ. ευρώ σε 471.833 δικαιούχος. Επομένως η συνολική καταβολή για τη Βασική Ενίσχυση του 2025 ανέρχεται στο ποσό των 572 εκατ. ευρώ. 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Σημειώνεται ότι αφού ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα επαναξιολογηθεί η δυνατότητα αύξησης της μοναδιαίας τιμής ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, με στόχο να αυξηθεί το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού και να ανέλθει στα 174 εκατ. ευρώ, εξαντλώντας τα όρια.

Χθες καταβλήθηκαν

9 εκατ. ευρώ 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας. Αφορά «παλαιούς» δικαιούχους του καθεστώτος με έτος ένταξης 2021-2024. Με την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου του επιπέδου εκπαίδευσης των 14.395 εν δυνάμει νέων δικαιούχων, θα ενταχθούν και θα πληρωθούν το αργότερο έως 30.06.2026 όσοι από αυτούς κριθούν επιλέξιμοι.

121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ ,ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025. Η καταβολή έγινε σε εφαρμογή του νόμου 5261/2025, τον οποίο ψήφισε η Κυβέρνηση και δημοσιεύτηκε χθες 15η Δεκεμβρίου 2025.