ΥΠΑΑΤ: Έως το μεσημέρι η εξόφληση Βασικής και Αναδιανεμητικής – Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής
Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων, δόθηκαν διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την πορεία των καταβολών. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν, τα εκκρεμή ποσά αναμένεται να πιστωθούν εντός της ημέρας.
Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, προχωρά άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.
Ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμού.
Από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκδόθηκε για το θέμα η ακόλουθη ανακοίνωση :
Η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών μέχρι το μεσημέρι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει ο Τεχνικός Σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Τράπεζες.
Χθες βράδυ, λόγω τεχνικού προβλήματος από τη δική τους πλευρά στο σύστημα καταβολής, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.
Το ζήτημα θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση για την εξισωτική
«Ολοκληρώθηκε σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης στην Παρέμβαση Π.3-71 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα” του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 – Εξισωτική Αποζημίωση για το έτος 2025.
Η επεξεργασία των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, τα στοιχεία υπολογισμού που ελήφθησαν υπ’ όψιν για την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, καθώς και την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων που εμφανίζουν επικάλυψη με τις επιλέξιμες ανά Δράση (Υποπαρέμβαση) περιοχές.
Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, προχωρά άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.
Ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμούς (π.χ. για νέους δικαιούχους ή για διαφοροποιήσεις ποσών σε σχέση με την αρχική πληρωμή)».