ΥΠΑΑΤ: Έως το μεσημέρι η εξόφληση Βασικής και Αναδιανεμητικής – Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι χθεσινές καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και τα προβλήματα που καταγράφηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων, δόθηκαν διευκρινίσεις από τους αρμόδιους φορείς σχετικά με την πορεία των καταβολών. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που υπάρχουν, τα εκκρεμή ποσά αναμένεται να πιστωθούν εντός της ημέρας.

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2025 όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής κατάταξης, προχωρά άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων για καταβολή της αναλογούσας ενίσχυσης.

Ταυτόχρονα ανοίγει και η περίοδος υποβολής ενστάσεων από 17.12.2025 έως 24.12.2025.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή, στην οποία θα ενσωματωθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων που θα δικαιωθούν, καθώς και τυχόν πρόσθετα ποσά που θα προκύψουν από τυχόν διορθωτικές αποφάσεις της διοίκησης ή επανυπολογισμού.