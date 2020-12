Το χιόνι που έπεσε στο πλοίο ήταν τόσο πολύ που το βούλιαξε – Αγνοούνται 17 αλιείς

Δύο άντρες σώθηκαν σαν από θαύμα από τα παγωμένα νερά του Αρκτικού Κύκλου, όσο οι ελπίδες για τους άλλους 17 του πληρώματος εξανεμίζονται.

Το Onega βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Θάλασσα Μπάρεντς «εξαιτίας του βάρους του χιονιού» που έπεσε πάνω στο πλοίο, όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα.

Οι σωστικές προσπάθειες συνεχίζονται για τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του αλιευτικού σκάφους, την ίδια ώρα που οι ρωσικές αρχές ερευνούν και για τυχόν εγκληματικές ενέργειες.

Ο 40χρονος Vladislav Butorin και ο 30χρονος Ruslan Katyukhin σώθηκαν από τα παγωμένα νερά, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει στους -22 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές θεωρούν πως είναι οι μόνοι δύο που θα βγουν ζωντανοί από το ναυάγιο.

