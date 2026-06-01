Ξηρασία και εκτίναξη κόστους μετά τον πόλεμο στο Ιράν πλήττουν τους Αμερικανούς αγρότες

Η αμερικανική αγροτική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με την εκτόξευση του κόστους καυσίμων και λιπασμάτων, μετά τις γεωπολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν, επιβαρύνουν δραματικά τους παραγωγούς στις κεντρικές και νότιες πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε εκτεταμένες περιοχές του Τέξας, του Κάνσας, της Οκλαχόμα, της Νότιας Ντακότα και της Νεμπράσκα, οι αγρότες δηλώνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι ταυτόχρονα με τρεις κρίσιμους παράγοντες: ακραία ξηρασία, υψηλό κόστος παραγωγής και ασταθείς τιμές αγοράς των προϊόντων τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αγρότη Σκοτ Ίρλμπεκ στο Δυτικό Τέξας, ο οποίος περιγράφει καλλιέργειες σιταριού που δεν αναπτύχθηκαν ποτέ λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων. Όπως αναφέρει, το έδαφος έχει ανοίξει σε μεγάλες ρωγμές, ενώ η παραγωγή του είναι πρακτικά κατεστραμμένη. Ο ίδιος ελπίζει ότι η ασφαλιστική αποζημίωση θα καλύψει την απώλεια, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο υψηλό κόστος συγκομιδής.

Μέση Ανατολή

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ στα τέλη Φεβρουαρίου, που προκάλεσε σημαντική αύξηση στις διεθνείς τιμές ενέργειας και λιπασμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία αγροτικών οργανώσεων, το κόστος του αγροτικού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 72%, ενώ η τιμή της ουρίας, βασικού λιπάσματος που παράγεται κυρίως στην περιοχή του Κόλπου, σημείωσε άνοδο 55%. Άλλα αζωτούχα λιπάσματα αυξήθηκαν κατά περίπου 33%.

Οι αυξήσεις αυτές συμπίπτουν με μια περίοδο ήδη αυξημένης πίεσης για τον αγροτικό τομέα, ο οποίος αντιμετώπιζε από πριν τη μείωση των εξαγωγών και την πτώση των τιμών των προϊόντων, ως αποτέλεσμα των εμπορικών πολιτικών του προέδρου Donald Trump. Παράλληλα, η ξηρασία έχει περιορίσει δραστικά τις αποδόσεις, με τις ΗΠΑ να αναμένεται να καταγράψουν τη χαμηλότερη παραγωγή σκληρού χειμερινού σιταριού από το 1957.

Λιπάσματα

Σε πολλές περιοχές, όπως η Οκλαχόμα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι ζημιές σε καλλιέργειες είναι πλέον μη αναστρέψιμες, ακόμη και αν υπάρξουν βροχοπτώσεις στο άμεσο μέλλον. Αγρότες αναφέρουν ότι η απόφαση για χρήση λιπασμάτων γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, καθώς το υψηλό κόστος δεν δικαιολογείται από την αβέβαιη παραγωγή.

Η αβεβαιότητα επεκτείνεται και στις επόμενες καλλιεργητικές περιόδους, με πολλούς παραγωγούς να περιορίζουν τις επενδύσεις τους ή να μειώνουν τις εκτάσεις καλλιέργειας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, σημαντικό ποσοστό αγροτών είχε προμηθευτεί λιπάσματα πριν την κρίση, ωστόσο νεότερες έρευνες δείχνουν ότι πολλοί αδυνατούν πλέον να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πίεσης, αρκετοί αγρότες δηλώνουν ότι αναγκάζονται να προσαρμόσουν δραστικά τις πρακτικές τους, μειώνοντας εισροές και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο ρίσκο, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις όπου η καλλιέργεια καθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη.