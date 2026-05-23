ΗΠΑ – ΚΙΝΑ: Μεγάλη συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο εμπόριο

Η Κίνα δεσμεύεται να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, σε μια εξέλιξη που αναμένεται – σύμφωνα με το Reuters – να επηρεάσει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές και να αναδιαμορφώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων εξαγωγικών χωρών. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, το Πεκίνο συμφώνησε να αγοράζει τουλάχιστον 17 δισ. δολάρια ετησίως σε αμερικανικά αγροτικά προϊόντα για τα επόμενα τρία χρόνια, πέραν των αγορών σόγιας. Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά τη σύνοδο των ηγετών των δύο χωρών στο Πεκίνο και έρχεται σε συνέχεια προσπαθειών αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων που είχαν ενταθεί τα προη γούμενα χρόνια.

O μεγαλύτερος εισαγωγέας

Η Κίνα, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως, είχε μειώσει αισθητά τις αγορές από τις ΗΠΑ μετά τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εμφανίζονται πλέον διατεθειμένες να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον αγροτικό τομέα και να αντιμετωπίσουν μη δασμολογικά εμπόδια, ιδίως στις αγορές βοείου κρέατος και πουλερικών. Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα δέσμευση, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εισαγωγές σόγιας, θα μπορούσε να ανεβάσει τις συνολικές κινεζικές αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων στα 28 έως 30 δισ. δολάρια ετησίως. Το επίπεδο αυτό παραμένει χαμηλότερο από το ιστορικό υψηλό των 38 δισ. δολαρίων το 2022, αλλά σημαντικά υψηλότερο από τα 8 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί το 2023 και τα 24 δισ. το 2024.

Ανακατεύθυνση εμπορικών ροών

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κίνα θα χρειαστεί να αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σιτηρών, ζωοτροφών, κρέατος αλλά και μη διατροφικών αγροτικών προϊόντων, όπως το βαμβάκι και η ξυλεία. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε ανακατεύθυνση εμπορικών ροών από άλλους μεγάλους προμηθευτές, όπως η Βραζιλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Η Βραζιλία, που κυριαρχεί στην κινεζική αγορά σόγιας με μερίδιο άνω του 70%, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισχυρότερο ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ, ενώ η Αυστραλία και ο Καναδάς μπορεί να δουν μειωμένη ζήτηση για σιτηρά και κρέας. Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι η μετατόπιση των αγορών δεν θα είναι αποκλειστικά εμπορική, αλλά θα επηρεαστεί και από γεωπολιτικές και στρατηγικές παραμέτρους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αγορά της σόγιας, καθώς η Κίνα αναμένεται να ξεκινήσει εκ νέου μεγάλες αγορές από τη νέα σοδειά των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές τιμές θεωρούνται ανταγωνιστικές έναντι των βραζιλιάνικων, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση. Ωστόσο, η δομή της κινεζικής αγοράς έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία, με το μερίδιο των ΗΠΑ να έχει μειωθεί αισθητά.

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Παράλληλα, αναμένεται αύξηση των εισαγωγών καλαμποκιού, σιταριού και σόργου, ιδίως μετά τις καιρικές ζημιές που επηρέασαν την εγχώρια παραγωγή της Κίνας. Ωστόσο, οι εισαγωγές σιτηρών εξακολουθούν να περιορίζονται από δασμολογικές ποσοστώσεις, με υψηλούς δασμούς να εφαρμόζονται πέραν αυτών. Σημαντική είναι και η προοπτική ενίσχυσης των εισαγωγών αμερικανικού βοείου κρέατος και πουλερικών, καθώς οι δύο χώρες συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν υφιστάμενα εμπορικά εμπόδια. Παράλληλα, το Πεκίνο έχει προχωρήσει σε επέκταση αδειοδοτήσεων για αμερικανικές μονάδες παραγωγής κρέατος, διευκολύνοντας τις εξαγωγές. Η συμφωνία Κίνας–ΗΠΑ αναμένεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές, καθώς ενισχύει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ως βασικού προμηθευτή αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο διεθνές εμπόριο τροφίμων σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.