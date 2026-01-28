Υλοποιήθηκε στη Χίο η τρίτη εκπαιδευτική δράση του Agrifood Leadership 2025–2026

Ολοκληρώθηκε η 3η εκπαιδευτική δράση του προγράμματος Agrifood Leadership 2025-2026, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χίο, από την Παρασκευή 16 έως την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, με θεματική ενότητα «Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ηγεσία» και εκπαιδευτή τον Βαγγέλη Σιδέρη, Business Training & Development.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα Agrifood Leadership 2025-2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και στρατηγικός σύμβουλος του προγράμματος είναι το RutgersUniversity (ΗΠΑ). Χορηγός της 3ης εκπαιδευτικής δράσης ήταν η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εμβάθυναν στη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης ως βασικού πυλώνα αποτελεσματικής ηγεσίας. Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, παραδείγματα από τον επαγγελματικό χώρο και ομαδικές δραστηριότητες, ανέπτυξαν δεξιότητες αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης, διαχείρισης σχέσεων και λήψης αποφάσεων, ενισχύοντας τον ρόλο τους ως σύγχρονοι ηγέτες και ηγέτιδες του αγροδιατροφικού τομέα.

Την έναρξη της εκπαιδευτικής δράσης χαιρέτισε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργος Τούμπος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και τη νέα γενιά επαγγελματιών του κλάδου.

Ξεχωριστή στιγμή του προγράμματος αποτέλεσε η παρουσίαση της Αργυρώς Κουτσουράδη, ωφελούμενης του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και ιδρύτριας της Myrovolos Organics, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της διαδρομή, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της καινοτομίας με την τοπική παραγωγή και την αξία της μαστίχας Χίου.

Τη δεύτερη ημέρα της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο μαστίχας, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής και αξιοποίησης ενός εμβληματικού ελληνικού προϊόντος. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Ηλία Σμυρνιούδη, ο οποίος παρουσίασε το επιχειρησιακό μοντέλο, τη στρατηγική ανάπτυξης και τη διεθνή παρουσία της Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ