ΥΠΕΝ: Σύσκεψη για την αποκατάσταση του ελατοδάσους στην περιοχή Φενεού-Καστανιάς Κορινθίας

Σύσκεψη εργασίας για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Κορινθίας από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συγκάλεσε χθες Δευτέρα (11/08) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ Στάθης Σταθόπουλος, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο γενικός διευθυντής Δασών του ΥΠΕΝ Ευάγγελος Γκουντούφας, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς Σπύρος Δεδάκης, οι προϊστάμενοι των οικείων Δασικών Υπηρεσιών Κορινθίας, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, που οργανώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Φενεού-Καστανιάς Κορινθίας, τέθηκαν όλες οι παράμετροι του σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, που περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να αποτραπεί η διάβρωση και απώλεια του εδάφους, αλλά και μελέτες τεχνητής αναδάσωσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκδηλώσει την πρόθεση να συμβάλει στην υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων για την έκταση των συνολικά 15.800 στρεμμάτων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, μετά το πέρας της συνάντησης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να δράσουμε με ταχύτητα και να συνδράμουμε κάθε περιοχή που έχει πληγεί, κάθε τοπική κοινωνία που απώλεσε το φυσικό της κεφάλαιο, ώστε να αποκαταστήσουμε, να θεραπεύσουμε, να απαλύνουμε τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών. Ενώνουμε δυνάμεις με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Σικυωνίων την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, προκειμένου το πρόγραμμα αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή να ολοκληρωθεί άμεσα. Την εθνική αυτή προσπάθεια έρχεται να ενισχύσει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, εκδήλωσε άμεσα την πρόθεση να συμβάλλει, ως ανάδοχος αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών της Κορινθίας. Την ευχαριστούμε θερμά, για την προσφορά της, όσο και για το παράδειγμα που δίνει η απόφασή της αυτή. Ένα παράδειγμα συνεργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα προς όφελος της Πατρίδας μας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η φωτιά στην Καστανιά, στη Στυμφαλία, τον περασμένο μήνα ήταν καταστροφική. Όμως η σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σηματοδοτεί την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά και να διασφαλίσουμε το πώς θα αποκαταστήσουμε άμεσα το σύνολο των ζημιών και τον δασικό μας πλούτο. Η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη αυτού του στόχου επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ενώ ειδικότερα η ενεργή συμμετοχή στο εγχείρημα από την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. Παράλληλα, προχωρούν άμεσα όλες οι διαδικασίες ώστε να γίνουν τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προστατεύσουμε την περιοχή μας και φυσικά στην συνέχεια, να ξεκινήσουν οι αναδασώσεις».

«Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρισκόμαστε σε απόλυτη εγρήγορση και θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, σε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή η Πολιτεία έχει σύμμαχο τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα την Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχο για τα απαιτούμενα έργα άμεσης προτεραιότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως θεματοφύλακας του φυσικού πλούτου της χώρας μας, συντονίζει τους αρμόδιους φορείς για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές», τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας κ. Νίκος Ταγαράς.

Την αναγκαιότητα για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις στην περιοχή επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, αναφέροντας: «Ο Φενεός, μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, υπέστη σοβαρές καταστροφές από την πρόσφατη πυρκαγιά. Οι πληγές στο περιβάλλον απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία της κεντρικής Κυβέρνησης, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιδιαβρωτικών έργων που δίνει ελπίδα και προοπτική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου η αποκατάσταση της περιοχής να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ταχύτητα, καθώς και να προστατευθεί από μελλοντικούς κινδύνους. Θέλω να ευχαριστήσω τους Υπουργούς, κ. Σταύρο Παπασταύρου, κ. Χρίστο Δήμα, κ. Νίκο Ταγαρά, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση του προγράμματος».

Τέλος, από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε τα εξής: «Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως έπραξε και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στέκεται έμπρακτα αρωγός στα έργα αποκατάστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιοχή Φενεού Κορινθίας. Πρόκειται για έργα ολιστικής αντιμετώπισης των συνεπειών της μεγάλης φυσικής καταστροφής στην περιοχή αυτή από την πρόσφατη πυρκαγιά».