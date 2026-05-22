11η Δραμοινογνωσία: Όλος ο νομός στηρίζει το κρασί και τους οινοπαραγωγούς

Επιστημονικές ημερίδες, επισκέψεις σε οινοποιεία και αρχαιολογικούς χώρους, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους της Δράμας, γιορτές και μια σειρά δράσεων περιλαμβάνει η φετινή Δραμοινογνωσία, η οποία ξεκίνησε στις 18 και ολοκληρώνεται στις 24 Μαΐου. Αξιοποιώντας το ισχυρό brand του νομού, το κρασί, η Δράμα προτείνει για 11η χρονιά πλήθος δράσεων με γεύση οίνου και επίγευση πολιτισμού, σε μια μεγάλη γιορτή με πλούσιο περιεχόμενο και ευρεία γεωγραφική έκταση, που οφείλει την επιτυχία της στη συνέργεια φορέων της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και, φυσικά, των οινοποιείων, τα οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς της διοργάνωσης.

Παράλληλα με τις επιστημονικές προσεγγίσεις, ο πολιτισμός από την έναρξη της διοργάνωσης διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο, συμβάλλοντας στην προσέλκυση επισκεπτών, ενώ η οινική εμπειρία αποτελεί ουσιαστικό δέλεαρ. Η αναγνώριση των δραμινών οίνων έχει φτάσει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές ορισμένων οινοποιείων φτάνουν μέχρι την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ, τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Μιχάλης Μουρβετίδης, σημειώνοντας πως την τελευταία τριετία δημιουργήθηκαν πολλά νέα οινοποιεία.

«Ο νομός Δράμας υποστηρίζει τα παραγόμενα προϊόντα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας, η οποία είναι απαραίτητη για τη χώρα μας, ώστε να ενδυναμώσουμε την οικονομία μας», σχολιάζει. Οι δυναμικές εξαγωγές των παλαιότερων οινοποιείων κινητροδοτούν τους νεοεισερχόμενους, δηλώνει, υπενθυμίζοντας ότι, προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας, η Περιφέρεια λειτουργεί γραφείο στις Βρυξέλλες για άμεση και ορθή ενημέρωση σχετικά με προγράμματα.

«Στις πολιτιστικές δράσεις κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η σπουδαία πολιτιστική μας παράδοση, χάρη στη συμμετοχή πολλών συλλόγων. Στην πόλη της Δράμας συμμετέχουν, μέσω του Εμπορικού Συλλόγου και των Επιμελητηρίων, και τα καταστήματα. Φέτος, για πρώτη χρονιά, συμμετέχουν και οι πέντε δήμοι».

Ολόκληρος ο νομός στηρίζει το κρασί και τους οινοπαραγωγούς, ενώ πολύτιμη είναι και η αρωγή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας στη Δράμα), καθώς και τμημάτων πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θεσσαλίας.

Αναμένουν τη γονιμοποίηση στο ακτινίδιο

Τη γονιμοποίηση των ακτινιδίων αναμένουν οι παραγωγοί στην Καβάλα, έχοντας ως σύμμαχο τις καιρικές συνθήκες, μεταφέρει ο παραγωγός Χρήστος Τσοχαταρίδης. «Η γονιμοποίηση είναι το Α και το Ω στα ακτινίδια και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, χωρίς να προκαλέσει προβλήματα ο καιρός», αναφέρει. Οι πολλές βροχές δεν επηρέασαν το ακτινίδιο, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχουν αγροκτήματα που να συγκράτησαν νερό και, κατά συνέπεια, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όσον αφορά τη φροντίδα της καλλιέργειας, ορισμένοι παραγωγοί έχουν ήδη ξεκινήσει το αραίωμα. «Κάποιοι αρχίζουν από το άνθος, όμως εμείς περιμένουμε να εμφανιστεί ο καρπός. Αραιώνουμε το ακτινίδιο, ώστε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα», εξηγεί.

Οι αμπελουργοί ετοιμάζονται για το ξεφύλλισμα

Ολοκληρώθηκε το βλαστολόγημα και οι αμπελουργοί ετοιμάζονται για το ξεφύλλισμα — πιο ήπιο στις λευκές και αυστηρότερο στις ερυθρές ποικιλίες — στα αμπελοτόπια της Δράμας, τα οποία βρίσκονται λίγο πριν από την ανθοφορία. «Η φυτοπροστασία και οι ψεκασμοί δεν σταματούν, γιατί, παρότι η χρονιά προοιωνίζεται πολύ καλή, έχουν ξεκινήσει συχνές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκαλούν συναγερμό για περονόσπορο και ωίδιο», εξηγεί ο διευθυντής Αμπελώνων στο Κτήμα Παυλίδη, Γιάννης Χρόνης, επισημαίνοντας παράλληλα και την αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα. «Τα αμπέλια φαίνεται πως θα έχουν καλή παραγωγή λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών του χειμώνα. Οι οφθαλμοί έγιναν γόνιμοι. Χάρη στα χιόνια και τις βροχές, ο υδροφόρος ορίζοντας είναι γεμάτος, άρα θα χρειαστούν λιγότερα ποτίσματα, γεγονός που θα συμβάλει στην παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών και κρασιών».Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα το καλοκαίρι να μην επικρατήσουν τροπικές κλιματολογικές συνθήκες.