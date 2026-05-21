Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος – Έρχονται κινητοποιήσεις αρχές Ιουνίου

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με τους παραγωγούς να ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για τις αρχές Ιουνίου. Αιτία της νέας αυτής έκρηξης αποτελούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων από την ΑΑΔΕ, που έχουν φέρει χιλιάδες εκμεταλλεύσεις στα πρόθυρα οικονομικής ασφυξίας αλλά και το συνεχιζόμενο «αλαλούμ» με το σύστημα τηλεπισκόπησης (monitoring).

Οι κατά τόπους αγροτικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες συντονίζουν τα βήματά τους, προειδοποιώντας την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ότι οι κινητοποιήσεις αυτή τη φορά θα έχουν δυναμικό χαρακτήρα, με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά.

Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια πρωτοφανή κατάσταση, η οποία οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες, το «φιάσκο» του Monitoring αφού αγρότες που καλλιεργούν κανονικά, εμφανίζονται από το σύστημα ως «μη συμμορφούμενοι» και οι «ψαλιδισμένες» και καθυστερημένες πληρωμές.

Οι αποφάσεις των συντονιστικών οργάνων δείχνουν ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα είναι βαρόμετρο για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως δήλωσε στo ypaithros.gr, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας «αρχές Ιουνίου θα συνεδριάσει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και το μήνυμα που θα σταλεί στην κυβέρνηση δεν θα της είναι καθόλου ευχάριστο. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις στις Σέρρες ήταν τα προεόρτια. Το βασικό μενού έρχεται».