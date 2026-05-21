Καιρός: Μπόρες, καταιγίδες και βοριάδες έως 6 μποφόρ – Πότε κορυφώνεται η αστάθεια

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα, παρά το γεγονός ότι η ημέρα ξεκίνησε με γενικά αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Μόνο λίγες νεφώσεις καταγράφονται από το πρωί στη Μακεδονία και τη Θράκη, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να αναπτυχθεί εκ νέου έντονη αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και στην Πελοπόννησο, ενώ φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε αρκετές ορεινές περιοχές της υπόλοιπης χώρας. Πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες υπάρχει και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ περιορισμένη αστάθεια αναμένεται και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στο Ιόνιο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ. Στα υπόλοιπα πελάγη οι άνεμοι θα κυμανθούν στα 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 27 με 28 βαθμούς.

Στην Αττική η ημέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 με 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 27 βαθμούς.

Από την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση, με περισσότερες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα βορειοανατολικά και την Πελοπόννησο.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με εκτεταμένη συννεφιά, αρκετές βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή θα υπάρξει μικρή βελτίωση χωρίς όμως να σταματήσει η αστάθεια.